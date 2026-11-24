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バイエルンとの契約を延長した直後、ハリー・ケインが重傷を負った。33歳の点取り屋も、ある意味で不運な選手たちの仲間入りをした。

現在、バイエルン首脳陣の頭を最も悩ませているのは、ジャマル・ムシアラがいつ巨額の年俸に見合う活躍を見せるのかという問題のようだ。いや、そもそも今後その額に見合う活躍ができるのか。23歳のムシアラは2025年2月に契約を2030年まで前倒しで延長し、報道によれば年俸2500万ユーロでチーム最高年俸の選手となった。

それから5カ月もたたないうちにムシアラは腓骨を骨折。復帰後も幾度となく不調に見舞われ、今年の夏には神経機能障害を抱えていることが公になった。直近では筋線維断裂で2カ月間離脱した。「我々が把握していることからすると、残念ながら、彼がこのスタジアムで何度も見せてきたレベルに戻るのは難しいと思われる」と、 監査役会メンバーのカール＝ハインツ・ルンメニゲは金曜日に語った 。そして、そうなれば現在の年俸は「もはや維持できない」ため、見直しを議論しなければならないという。

ウリ・ヘーネスとヤン・クリスティアン・ドレーゼンがすでに始めていた議論は、ルンメニゲの厳しい発言によってまったく新たな局面を迎えた 。バイエルンが双方の合意で結んだ契約を、これほど公然と疑問視したことはかつてない。異例の病状にあるムシアラは特別なケースだ。ただ、バイエルンでは近年、特に好条件で契約を延長した選手が負傷するか、別の理由で以前の水準に届かなくなることが、ある意味で悲しい恒例となっている。

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ニャブリ、コマン、ゴレツカも契約延長後に失速

バイエルンは2020年に6冠を達成した。当時のチームは欧州最強であり、将来性も備えていた。多くの主力選手がサッカー選手としての最盛期にあった。そのため国外からの需要も高く、契約満了が近づくと交渉でも有利な立場に立った。

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当時、オリバー・カーン最高経営責任者とハサン・サリハミジッチSDらクラブ首脳陣は、成功を収めたチームをどうしても維持したかった。そのために財政面でも奮発した。ヨシュア・キミッヒ、レオン・ゴレツカ、セルジュ・ニャブリ、キングスレイ・コマンが相次いで契約を延長。4人とも大幅な昇給を手にし、以降の年俸は1700万～2000万ユーロに達して、チームの高年俸選手に名を連ねた。

キミッヒが主力としての地位を確立した一方、ゴレツカ、コマン、ニャブリはかつてのパフォーマンスを再現できず、ほどなく全員が売却候補と見なされるようになった。理由はそれぞれ異なる。コマンとニャブリは繰り返す負傷に苦しみ、ゴレツカのプレースタイルはサッカー界全体、そしてミュンヘンでのサッカーの変化に次第に合わなくなった。

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元の水準は全体的に低かったものの、落ち込みの大きさではエリック・マキシム・シュポ＝モティングの方がさらに際立っていたかもしれない。2023年初め、33歳だったFWは新契約を結び、報道によれば年俸は約1000万ユーロへと倍増した。その後の1年半で挙げた得点はわずか5。やがて移籍金なしでミュンヘンを去った。コマンは2025年に市場価値を大きく下回る額で売却され、 ゴレツカは移籍金なしで退団。ニャブリは減俸を受け入れて契約を延長した。

IMAGO

バイエルン、ムシアラ同様にデイヴィスもたびたび離脱

かつてカーンとサリハミジッチがキミッヒ、ゴレツカ、コマン、ニャブリとの契約延長に奮発したように、後任のマックス・エベルとクリストフ・フロイントも過去2年間で、再びキミッヒ（2029年まで延長）、アルフォンソ・デイヴィス（2030年）、ジャマル・ムシアラ（2030年）、ダヨ・ウパメカノ（2030年）、ハリー・ケイン（2029年）との契約に相次いで奮発した。

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これらの契約も、それぞれの時点ではすべて納得のいくものに思えた。キミッヒとウパメカノは現時点で契約延長に見合う活躍をしている。一方のデイヴィスは、親友ムシアラと同じく、契約にサインして以来、健康面での不調に次々と見舞われている。今季序盤にようやく調子を取り戻した矢先、 カナダ代表で筋線維断裂を負った。

ケイン、プロキャリア最長の負傷離脱へ

そして今度は、ケインも「呪い」に見舞われた。数カ月にわたる交渉の末、イングランド出身の33歳の点取り屋は11月初め、満了が近づいていた契約を2029年まで延長。報道によれば年俸は2900万ユーロに引き上げられ、 バイエルン史上最高額となった。 その後はどうなったか。2試合連続無得点に終わり、ケルン戦で脛腓靱帯結合部を断裂した。 ケインはすでに手術を受け、約3カ月離脱する。

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これはケインにとって、プロキャリアで最長の負傷離脱となる。Transfermarkt のデータベースによれば、これまで連続して離脱した最長期間は68日間だった（2020年、大腿部の筋断裂によるもの）。回復後、かつての力をどれほど早く取り戻せるだろうか。長期的には、ケインの復調に対する期待はムシアラより明らかに大きく、同じように負傷が多いデイヴィスよりも大きいだろう。

一方、目下のバイエルンでは攻撃陣の選手が足りなくなっている。イスマエル・サイバリ（脛腓靱帯結合部の断裂）とニャブリ（大腿部の筋肉の負傷）も、ケインと同様に数週間離脱する。 マイケル・オリーズも負傷を抱えており、水曜日のチャンピオンズリーグ、リール戦を欠場する見込みだ。 それでも、ムシアラはケルン戦で復帰を果たし、ルイス・ディアスもまもなく戻ってくる見通しだ。