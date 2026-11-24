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バイエルンはケルン戦でハリー・ケインが左足首の靱帯を断裂する大打撃を受けた。2026年のバロンドール受賞者が今後数カ月離脱するなか、クラブは6000万ユーロの若手有望株を含む、1月の補強候補を検討している。

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ケインの重傷、バイエルンに大打撃

バイエルンは金曜夜、ケルンと1-1で引き分けたブンデスリーガの試合で ケインが左足首に重傷を負い 、大きな痛手を被った。33歳のイングランド代表FWはヨエル・シュミートとの競り合いの後、20分に交代を余儀なくされ、コーチ陣の間にはすぐに不安が広がった。

その後の検査で、クラブが最も恐れていた事態が判明した。2026年のバロンドール受賞者は左足首の脛腓靱帯を断裂していた。長期離脱により、ヴィンセント・コンパニ監督はシーズンの重要な時期に攻撃の主力を欠くことになる。

バイエルン、6000万ユーロのブルッヘFWトレソルディに注目

過密日程と欧州での高い目標を前に、バイエルン首脳陣はすぐさま冬の移籍市場に目を向けた。『ビルト』 と『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、クラブは1月の移籍期間に向けて複数の候補を評価している。

クラブ・ブルッヘのFWニコロ・トレソルディは、バイエルンの候補リストで特に注目される存在だ。22歳のU-21ドイツ代表は、イタリアとの代表選択をめぐる争奪戦の渦中にもあり、欧州で最も獲得を望まれる若手ストライカーの一人となっている。

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ベルギーでの印象的な活躍にはすでにミランも関心を示しており、バイエルンは獲得をめぐって激しい競争に直面する。報道によれば、クラブ・ブルッヘはシーズン途中の移籍に向け、トレソルディに6000万ユーロの高額な値札を付けている。

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フランクフルトの新星とプレミアリーグのFWも候補に

バイエルンの補強担当者はベルギー以外にも広く目を向けている。『ビルト』は、フランクフルトのFWユネス・エブヌタリブも有力候補だと伝えた。23歳の同選手は今季の発見の一人で、12試合で8ゴールを記録。クラブ内では若き日のロベルト・レヴァンドフスキになぞらえられ、ユルゲン・クロップからも称賛されている。

イタリアの報道によると、バイエルンはかつてアウクスブルクに所属したPSVのFWリカルド・ペピと、ブレントフォードのFWイゴール・チアゴも追っている。コンパニ監督が戦術面の選択肢を検討するなか、両選手には得点力の実績がある。

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モナコの2選手と元所属FWも1月の候補に

リーグ・アンでもさらなる代替候補を注視しており、バイエルン首脳陣はモナコのパリス・ブルナーとフォラリン・バログンを引き続き検討している。かつてドルトムントの有望株だったブルナーには長期的に高い可能性があり、バログンもクラブ幹部が引き続き注意深く見守っている。

『スカイ・スポーツ・ドイツ』は、かつて所属した選手がアリアンツ・アレーナに戻る可能性にも言及した。数カ月後に契約満了を迎えるエリック・マキシム・シュポ・モティングを候補に挙げている。1月の補強について正式な決定はまだ下されていないが、バイエルンはシーズンの目標を維持するため、次の一手を積極的に準備している。