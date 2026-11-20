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バイエルン・ミュンヘンは降格候補のFCケルンを相手に悪夢の夜を過ごした。ヴァンサン・コンパニ監督率いるチームはホームで1-1の引き分けに終わり、主力のハリー・ケインとマイケル・オリーズも前半に負傷交代。ボルシア・ドルトムントが今週末にブンデスリーガ首位へ浮上する可能性がある。

アリアンツ・アレーナで好スタートを切ったバイエルンは、序盤にケインが得点に迫る。しかし、そのヘディングシュートはファーポストに当たり、ケイン自身もわずかにオフサイドの位置にいた。

先制したのはバイエルンではなくケルンだった。鋭く鮮やかなカウンターから、サイード・エル・マラのヒールパスを走り込んだマイキー・ムーアが受ける。GKヨナス・ウルビヒをかわしてシュートを決め、0-1とした。

バイエルンにはすぐに次の痛手が訪れる。ケインがペナルティーエリア内での不運な競り合いの後、足首を痛めたとみられ、トム・ビショフとの交代を余儀なくされた。

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攻撃が何度か実らなかった後、バイエルンは同点に追いつく。ビショフがスペースのあるナサニエル・ブラウンを見つけ、ブラウンのシュートがファーサイドに決まった。GKマルヴィン・シュヴェーベも防げず、スコアは1-1となった。

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だが、バイエルンには再び悪い知らせが続く。オリーズがタックルを受けて倒れ、ハーフタイムにコンパニ監督の判断で交代した。Sky によると、フランス人選手のオリーズは松葉杖をついてスタジアムを後にしたという。

好位置からのシュートが枠を外れたレナート・カールのチャンスを除けば、バイエルンは長い時間、ほとんど決定機を作れなかった。終盤にはアレクサンダル・パヴロヴィッチのシュートがわずかに枠を外れ、途中出場のジャマル・ムシアラもシュヴェーベに阻まれた。

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しかし、その終盤に最大の決定機を迎えたのはケルンだった。中盤でのパヴロヴィッチのミスから、完全にフリーになった主力のエル・マラがシュートを放つも、信じられないことに枠を外した。

その後、交代でピッチを去る際には自分自身へのいら立ちをあらわにしていた。それでもケルンは見事に勝ち点1を持ち帰った。結果は1-1。ケルンは現在、ブンデスリーガで14位につけている。