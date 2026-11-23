共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

バイエルンがエリック・マキシム・チュポ＝モティングのクラブへの復帰を検討しているという。『Sky』が報じた。

報道によると、バイエルンではかつて所属したストライカーについて内部で議論している。現在37歳のチュポ＝モティングは、2020年から2024年にかけて同クラブの公式戦122試合で38得点、13アシストを記録。移籍金なしで獲得できることが検討の背景にある。

カメルーン代表として76試合に出場したチュポ＝モティングとレッドブル・ニューヨークの契約は、年末に満了する。2024年夏にバイエルンとの契約が満了した後、約半年間無所属で過ごしてから同クラブに加入していた。

この攻撃的選手はMLSのクラブで61試合に出場し、24得点を記録。特にニューヨークでの1年目はリーグ戦33試合で18得点を挙げ、非常に好調だった。しかし、2年目は22試合で5得点と得点ペースが目に見えて落ちた。数カ月にわたって悩まされた膝の負傷も、その一因だった。

広告 広告

その負傷と高齢を踏まえると、実際に復帰するかどうかには疑問も残る。チュポ＝モティングはバイエルン在籍中にファンとチームメイトから愛される存在となり、少なくとも2023年の契約延長までは、 ロベルト・レヴァンドフスキの代役としてプレー面でも十分な力を示していた。

Related Topics

次の試合 LIL UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 FCB 視聴する

バイエルンは冬の移籍市場で動く必要があるのか？

バイエルンでは最近、負傷者が相次いでいる。まず、イスマエル・サイバリが10月末のドルトムント戦で脛腓靱帯を断裂し、 今後も数カ月間離脱する。 さらに、代えの利かない存在である ハリー・ケインも金曜夜の1.FCケルン戦で同じ負傷を負った。 また、セルジュ・ニャブリもドルトムント戦以降、筋肉の負傷で年末まで離脱する。ジャマル・ムシアラの健康状態についても、ここ数日、激しい議論が交わされている。

つまり、バイエルンは現在、攻撃陣の選手が不足している。ただ、リーグ戦、カップ戦、チャンピオンズリーグが正念場を迎える春までには、状況が変わる可能性もある。

広告

それでも、マックス・エベルル競技部門担当取締役は最近、この苦境を受けて冬の攻撃陣補強を完全には否定しなかった。「バイエルンとしては、チームをより良くしてくれる選手が欲しい。あるいは少なくとも、そのレベルにある選手だ」と語り、「だからこそ、今の選手層がどうなっているか、負傷者がいつ戻るか、移籍市場でどのような機会が生まれ得るかを慎重に見極めなければならない」と続けた。

一方、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼン最高経営責任者の見方は少し異なる。「現時点での答えはノーだ」と、『tz／ミュンヒナー・メルクーア』と『ビルト』のインタビューで強調した。「ただし、全体の状況を判断するにはまだ非常に早い。ルイス・ディアスはこれから戻ってくるし、ジャマルは戻ってきた。アルフォンソ・デイヴィスも近いうちに復帰するだろう。幸い、マイケル・オリーズの負傷も重くない。クリスマスに、その時点での状況を見極める。ただ、私が冬の移籍市場を好まないことは知られている。売却には良いかもしれないが、獲得には向かない。冬に選手を買うのは、プレッシャーに迫られた時だけだからだ。通常、クラブは冬に最高の選手を手放さない。獲得するには非常に多額の金を払う必要がある」