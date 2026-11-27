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バイエルンは、クラブ首脳陣を公に批判したヨシュア・キミッヒに懲戒処分を科さないことを正式に認めた。ドイツ代表MFはジャマル・ムシアラへの首脳陣の対応について発言し、クラブ内部に亀裂が生じたのではないかとの臆測を呼んでいた。

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発言を巡るキミッヒへの罰金なし

バイエルンのスポーツディレクターを務めるクリストフ・フロイントは、キミッヒの 最近の発言 を巡って処分は科さないと明言し、クラブ内の緊張の緩和に努めた。複数のポジションをこなすMFは、若手スターのムシアラをクラブが十分に守っていないと受け止め、 首脳陣に公然と疑問を呈した ことで注目を集めていた。内部に摩擦が生じる可能性はあるものの、クラブは31歳のキミッヒに罰金を科さないことを決めた。

『スカイ・ドイツ』によると、フロイントはメディア向けの説明の場で、キミッヒの発言に対して「罰金はない」と語った。スカイ・ドイツ。「そのことを話し合ったことは一度もないし、罰金を科すことも議題にはならなかった。これから重要で厳しい数週間が待っている。そこにすべての力を注ぐ必要がある。難しい時期だが、こういう時期から良いことが生まれることもある。私たちはこの時期を乗り越える。それに集中している。次の試合に集中している。短期間に多くの試合があるからだ」とフロイントは述べた。

指揮官はハンブルガーSV戦を最優先

キミッヒのインタビューを巡る余波にクラブ首脳陣が対応する一方、ヴァンサン・コンパニ監督は周囲の騒ぎからチームを遠ざけようとしている。重要なブンデスリーガのハンブルガーSV戦を前に、ベルギー出身の指揮官は、チーム内でムシアラを巡る議論は話題になっていないと強調。チャンピオンズリーグでリールに1-2で敗れた後、選手たちにプロとしての姿勢を示すよう求めている。

周囲の騒ぎについて問われたコンパニは、率直にこう答えた。「期待に沿えず申し訳ないが、そのことで全員が頭をいっぱいにしているわけではない。最優先事項は一つだけ。バイエルン対HSVだ。それだけが重要だ」

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ムシアラの先発復帰には明言避ける

ムシアラの起用について、コンパニは司令塔役の選手をすぐに先発へ戻すかどうか明言しなかった。ムシアラとルイス・ディアスはともに万全の状態に近づいているが、チームのほかのポジションでは選手層が薄く、コーチ陣は復帰を急がせることに慎重だ。コンパニは、今後数週間の過密日程を乗り切るには「チーム全員」が必要だと強調した。

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指揮官は、欧州での敗戦を払拭するため、ハンブルクで選手たちが粘り強さを見せることを期待している。「チームが戦い、この試合にも勝つ準備ができていることを示さなければならない。今はそれに大きな力とエネルギーが要る。そして監督としての私の役割は、勝ち点を得ることだ。この試合は私たちにとって非常に重要だ」と締めくくった。

深刻な負傷者続出に対応

コンパニにかかる重圧は、負傷者が相次ぎ、起用できる選手が減っていることでさらに増している。 ハリー・ケイン 、セルジュ・ニャブリ、アルフォンソ・デイヴィス、マヌエル・ノイアーら主力が現在戦列を離れており、指揮官は多くの穴を埋めなければならない。それでもコンパニは、選手の負傷を不振の言い訳にはしなかった。

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「現実として、130ゴール分の選手がメンバーにいない。それでも求めるものは同じだ。私たちは勝ちたい」とコンパニは説明。個々のスター選手ではなくチーム全体の責任に目を向け、「今、私たちにいるスーパースターは一つだけ。チームだ。私はそのスーパースターに集中している」と語った。