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バイエルンの2003年生まれの攻撃的MF、ジャマル・ムシアラに新たな問題が起きた。バイエルンは公式チャンネルに掲載した声明で、次のように発表した。「ジャマル・ムシアラが筋肉を負傷。FCバイエルンのメディカル部門は本日金曜日、ムシアラの右太ももに筋肉の負傷があると診断した。このため、ムシアラの復帰時期は未定となる。早く良くなって、ジャマル！」

ファブリツィオ・ロマーノによると、ムシアラは筋肉の負傷により2027年初めまで離脱する。左太ももの筋線維に新たな損傷があり、2026年中の復帰はないとみられる。

ここ数日、バイエルン幹部のヘーネスとルンメニゲがムシアラの全般的な健康状態について示した見解が波紋を呼び、バイエルン主将のキミッヒが反論していた。クラブとの関係についても、金銭面を含めて議論となっていた。

ムシアラは今季、本人を苦しめる神経系の症状によって複数回欠場している。このドイツ人攻撃的MFが再びトップレベルに戻れるのか、今日明らかになった筋肉の負傷とは別に疑問が広がっている。

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バイエルンの幹部はこの件について公の場で語っている。まず、名誉会長のウリ・ヘーネスは「今も彼には報酬が支払われ続けている。だが、バイエルンが『今の彼に提供できるものは契約で想定されていたものと一致しない』として、契約に疑問を呈したらどうなるか想像してほしい」と述べた。

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続いて、理事会メンバーのカール＝ハインツ・ルンメニゲは「家族、選手本人、そして何より代理人事務所と話し合わなければならない。残念ながら、この金額はもはや負担し続けられないからだ。残念なことに、我々が把握している情報は、彼が以前のレベル、このスタジアムで何度も見せたレベルには戻らないことを示している。我々は皆、彼の復帰を望んでいる。できれば最高の状態で戻ってほしい。しかし、そうならなかったらどうするのか。財政についても考えなければならない」と語った。

ムシアラの契約額は年間2500万。確かに、それに見合うパフォーマンスが伴わなければ、クラブの財政にとって非常に重い負担となる。しかし、こうした発言はドイツで大きな反響とさまざまな論争を呼び、金銭と健康について公の場で語るべきかが問われている。

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バイエルンの対応を公然と批判した一人が、クラブの主将ジョシュア・キミッヒだ。「私に理解できないのは、この件が公の場で伝えられているやり方だ。選手を犠牲にする形であっては決してならない。確かにクラブは私たち選手より大きな存在だが、人間より大きな存在ではない。まったく受け入れられないし、バイエルンにふさわしくない。選手のパフォーマンスに関する批判なら正当であり、私たちも受け入れなければならない。それも仕事の一部だ。しかし、今回は別の問題であり、公の場ではなく内部で解決すべきだった」