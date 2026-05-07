バイエルン・ミュンヘン、CL敗退に激怒。「ほのめかすつもりはないが…」

バイエルン・ミュンヘンは主審ジョアン・ピニェイロの判定に不満を表明した。水曜日のチャンピオンズリーグ準決勝でパリ・サンジェルマンに敗れ、2試合合計6-5で敗退した。

第2戦（1－1）の試合中と終了後、バイエルン側は複数の判定に怒りを示した。選手やスタッフは、いくつかの場面で不利益を被ったと感じていた。

バイエルンのヴィンセント・コンパニー監督は「この2試合の判定は再考すべきだ。言い訳ではないが、重要な要素だ。我々に不利な判定が多すぎた」と怒りを露わにした。

特に火曜の試合で与えられるべきだったPKが認められなかった点を挙げ、「ジョアン・ネヴェスの手にボールが当たった」と主張。

「味方からのボールでもPKにならないなんて、常識で考えればナンセンスだ」と語った。

テクニカルディレクターのマックス・エベルも「説明できない。あれはペナルティエリア内のハンドだ」と批判した。

また、コンパニは、すでに警告を受けていたヌノ・メンデスが手にボールが当たったにもかかわらず退場とならなかったことにも不満を示した。第4審判は、その前にコンラート・ライマーが手に触れたと判断したが、映像ではその判定が誤りであることが確認されている。

コンパニは「主審はメンデスに既にイエローカードを出していたことに気付き、介入を控えたのではないか」と推測した。ライマーもDAZNのインタビューで、第4審判の判定介入は理解できないと語った。

この意見に、オーストリア人選手ライマーに同調したのはミヒャエル・バラックだ。「第4審判がこのような状況に介入するのは初めてだ」とバイエルンのクラブレジェンドは語り、「私の直感では、彼らは2枚目のイエローカードを出したくなかったのだと思う。何かをほのめかしたいわけではないが、これは非常に奇妙なことだ」と続けた。

バイエルンのCEO、ヤン＝クリスティアン・ドレーセンもスカイ・スポーツで「CL経験わずか15試合の審判が重要な試合を裁くのは注目に値する。それが判定に影響したかもしれない」と語った。