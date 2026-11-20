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ジャマル・ムシアラは金曜日、FCケルン戦（1-1）で2カ月ぶりにバイエルン・ミュンヘンの試合に復帰した。しかしクラブ首脳陣は、てんかんの一種である欠神症候群を患う23歳の司令塔の状況について、依然として深刻な懸念を抱いている。

ムシアラは金曜日、バイエルンが大いに期待を裏切る結果となったアリアンツ・アレーナでの一戦で、残り20分からピッチに立った。さらにヴァンサン・コンパニ監督は前半、主力の ハリー・ケイン とマイケル・オリーズが負傷で離脱する事態に見舞われた。

ムシアラは筋肉の負傷から2カ月ぶりに復帰したが、真に懸念されているのは神経疾患だ。8月には4日間で2度倒れ、それ以降、負傷の影響もあって以前のような状態には戻っていない。かつての水準に再び到達できるかも疑問視されている。

クラブの象徴的存在で、バイエルンの監査役会メンバーでもあるカール＝ハインツ・ルンメニゲは、試合後にSky でムシアラへの懸念を公にした。「彼には健康上の問題がある。それは広く知られていることだ」

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ルンメニゲは金銭面にも言及した。「彼が非常に高額な契約を結んでいることも広く知られている。クラブとして、この状況にどう対処するか検討しなければならない。それは責任ある、まったく普通のことだと思う」

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ムシアラの契約は2030年半ばまでで、年俸は約2500万ユーロと報じられている。ルンメニゲは、ムシアラがかつての水準に戻れないことを懸念している。「分かっていることからすると、残念ながら彼が過去に見せた水準に戻るのは難しいだろう」

ルンメニゲは、ムシアラの減俸や売却が選択肢になるかも問われた。「ジャマルがクラブを去ることも、このような状況の彼と契約する意思のあるクラブがほかにあることも、私には想像できない」

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「これは問題だ。我々は選手本人に対して非常に慎重に対応してきたと思うし、誰もが彼の復帰を願っている。できれば、可能な限り良い状態で戻ってきてほしい」

では、それがかなわなかった場合はどうなるのか。「その場合は当然、財務面への影響も考慮しなければならない。そして残念ながら、執行役員会と監督委員会が下さなければならない判断になると思う」とルンメニゲは語った。