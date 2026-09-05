バイエルン・ミュンヘン、闘志あふれるシャルケ04に完全に不意を突かれる

バイエルン・ミュンヘンは土曜日、シャルケ04戦で勝利を挙げることができなかった。昇格組は本拠地で素晴らしい闘志を見せ、バイエルンのスター軍団を0-0に抑え込んだ。イスマエル・サイバリは先発したものの、違いを生み出すことはできなかった。

前半は見どころの多い展開とはならなかった。バイエルンが主導権を握り、アルフォンソ・デイビス（わずかに枠外）、ナサニエル・ブラウン（ロリス・カリウスの見事なセーブ）、そしてサイバリ（枠外）を通じてチャンスをつくったが、得点は奪えなかった。

一方で、アディル・アウシシュが先制点に迫ったものの、彼のFKはマヌエル・ノイアーに巧みにコースからかき出された。前半終了間際にはルイス・ディアスがカリウスと1対1となって最もゴールに近づいたが、ボールを完全にミスキックしてしまった。

バイエルンはギアを上げる必要があり、そのために指揮官バンサン・コンパニは数人のスター選手を投入した。ハリー・ケインはハーフタイムから出場し、後半の開始から15分弱でマイケル・オリーセとジャマル・ムシアラもピッチに入った。その一方で、十分な存在感を示せなかったサイバリにとっては、そこで試合終了となった。

これらの交代によって、バイエルンはさらにシャルケの陣内へ押し込んだが、ホームチームの守備は実に強固だった。こうしてシャルケは見事に0-0を守り抜き、レコルトマイスターをいら立たせた。シャルケにとっては見事な勝ち点1となり、バイエルンは2試合を終えて勝ち点4としている。