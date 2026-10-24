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バイエルン・ミュンヘンは、金曜日に起きた不安を呼ぶ出来事を受け、ヴァンサン・コンパニ監督の容体について重要な最新情報を発表した。ベルギー人指揮官はクラブのリザーブチームを視察していた際に医療上の緊急事態に見舞われ、直ちに専門的な治療を受けるため搬送された。

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コンパニ監督、体調の急変で入院

バイエルンは、コンパニ監督がクラブの練習施設で倒れた後、現在検査を受けていると発表した。元マンチェスター・シティ主将は、金曜日にリザーブチームの練習を見学中に倒れた。報道によると、その後ヘリコプターで搬送されたが、現在の容体は安定しているという。バイエルンは正式な発表で、当面は医療スタッフの管理下に置かれると説明した。

「ヴァンサン・コンパニは金曜日、FCバイエルンのリザーブチームの練習中に倒れ、医療処置を必要とした。トップチームの監督はリザーブチームの練習を見学していた。コンパニは病院で精密検査を受けており、引き続き医療スタッフの管理下に置かれる。追って通知があるまで、コーチングスタッフが練習と試合を指揮する」。クラブは公式サイトを通じて、こうした公式声明を発表した。

マックス・エーベル氏、監督の回復を最優先に

クラブ幹部の発言からは、慎重な姿勢がうかがえる。バイエルンは、コンパニ監督がアリアンツ・アレーナでの重圧の大きい職務に戻る前に、体調を完全に回復させたい考えだ。医療チームは、倒れた正確な原因を突き止め、今月初めに感染したウイルスの影響が残っていないか確認するため、一連の精密検査を行う見込みだ。

この状況について、バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エーベル氏は、監督の職務復帰を急がせることはないと強調した。「ヴァンサン・コンパニの健康が我々の最優先事項だ。FCバイエルンとして、彼が一日も早く回復できるよう、できる限りのことをする。ヴィニーは必要な医療とサポートをすべて受けており、必要なだけ時間をかけられる。我々が全面的に信頼するコーチングチームが彼の職務を引き継ぐ。FCバイエルンの全員がヴィニーの早期回復を願っている」と語った。

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最近はウイルス感染で体調不良に

ミュンヘンではここ数日、コンパニ監督の健康状態が話題になっていた。RBライプツィヒに6-1で快勝した後、体調を理由に試合後の取材に姿を見せなかった。此前にはアシスタントのアーロン・ダンクス氏が代わって記者会見に出席し、監督は感染による強い倦怠感と脚の痛みに苦しんでいると説明していた。

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週半ばのアーセナル戦で引き分けた後、コンパニ監督は自身の健康状態を振り返り、回復の途中で無理をしすぎたかもしれないと認めた。「監督として、いつも何もかもやりたいし、実際に何もかもやってしまう。先週はかなりひどいウイルスに感染したのに、当然ながら体の声に耳を傾けなかった。そして、ある時点で体が『もうやめろ！』と言ったんだ」と説明した。

コーチングスタッフがトップチームを指揮

コンパニ監督が指揮を執れない間、バイエルンの勢いを維持する責任は、監督が信頼を寄せるアシスタントたちに託される。クラブは、この先行きの見えない期間を乗り切るうえで、コーチングスタッフを全面的に信頼していると表明した。過密日程のさなかでの引き継ぎとなるが、クラブ首脳陣はベルギー出身の監督に早期復帰の圧力をかけない方針を明確にしている。チームが日曜日のブンデスリーガ、SCフライブルクとの難しいアウェー戦に向けて準備を進める中、練習場では監督の指導と声による存在感が間違いなく失われている。それでもクラブ全体が、何よりも監督の健康と長期的な wellbeing を優先することで一致している。