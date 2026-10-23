バイエルン・ミュンヘン、昏倒したコンパニの健康状態について公式声明を発表

ドイツの名門バイエルン・ミュンヘンは金曜日、40歳のベルギー人指揮官フィンセント・コンパニ監督が、クラブの施設でセカンドチームの練習を視察中に意識を失って倒れ、治療のため病院へ搬送されたことを発表した。

ドイツ紙『ビルト』の報道によると、この一件はトップチームの練習セッション終了後に発生した。コンパニ監督はバイエルン・ミュンヘンU-23の練習を視察に向かった際、意識を失い、緊急の医療処置が必要となった。

バイエルン・ミュンヘンは公式声明で、コンパニ監督が病院で精密検査を受け、引き続き医療的ケアの下に置かれると明らかにした上で、追って通知があるまでコーチングスタッフが練習および試合の指揮を執ると伝えた。

バイエルン・ミュンヘンは声明で次のように述べた。「フィンセント・コンパニは金曜日、バイエルン・ミュンヘンのアマチュアチームの練習中に意識を失って倒れ、治療を受ける事態となった。トップチームの監督であるコンパニはセカンドチームの練習を視察していた。彼は病院で精密検査を受け、引き続き医療的ケアの下に置かれる。追って通知があるまで、コーチングスタッフが練習および試合の指揮を執る」

エーベル「コンパニの健康が最優先事項だ」

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バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、マックス・エーベルは、このベルギー人指揮官の安全がクラブの最優先事項であると強調し、治療と回復の期間を通じてあらゆるケアとサポートを提供すると言明した。

エーベルは次のように語った。「フィンセント・コンパニの健康が我々の最優先事項だ。バイエルン・ミュンヘンとして、彼の早期回復を確実にするために全力を尽くす。フィニには必要なあらゆる医療的ケアとサポートが提供され、彼が必要とするだけの時間が与えられる」

さらにこう付け加えた。「我々が全幅の信頼を寄せる彼のコーチングスタッフがその任務を引き継ぐ。バイエルン・ミュンヘンの全員がフィニの一日も早い回復を願っている」