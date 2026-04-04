バイエルン・ミュンヘン、信じられないような時間差での劇的な逆転劇を成し遂げる

バイエルン・ミュンヘンは土曜日の午後、SCフライブルクとのアウェイ戦で劇的な逆転勝利を収めた。ヴィンセント・コンパニー監督率いるチームは、2-0のビハインドから粘り強く巻き返し、ロスタイム終盤に2-3で勝利を掴み取った。トム・ビショフの2ゴールとレナート・カールの1ゴールにより、バイエルンは3ポイントを手にした。

バイエルンは、ハリー・ケインが負傷で欠場し、その代役として定位置にあるニコラス・ジャクソンも出場停止となっていたため、手薄な布陣で試合に臨んだ。そのため、セルジュ・ニャブリがトップで起用された。

前半、バイエルンがボール支配率で上回ったものの、決定的なチャンスを作ったのはフライブルクだった。ルーカス・ヘーラーとニクラス・ベステが何度も脅威を与えたが、GKマヌエル・ノイアーが好セーブを連発し、チームを支えた。一方、バイエルンが真にチャンスを作ったのは前半終了間際だったが、得点には至らなかった。

こうして両チームは0-0でハーフタイムを迎えたが、アウェイチームにとっては幸運な展開だった。フライブルクはエネルギーと度胸を持ってプレーし、バイエルンに絶えずプレッシャーをかけ続けた。コンパニ監督率いるチームは、コンパクトな守備陣を突破するのに苦労していた。

後半開始直後、フライブルクが先制した。早い段階でボールを奪ったヨハン・マンザンビが、遠距離から強烈なシュートを放ち、1-0とした。コーナーに鋭く突き刺さったそのシュートに対し、ノイアーは為す術がなかった。

その後もフライブルクが最も危険なチームであり続け、ヘーラーによる2点目も目前に迫った。バイエルンはジャマル・ムシアラやミカエル・オリゼの投入を含む複数の交代で流れを変えようとした。オリゼも絶好のチャンスを得たが、至近距離からのシュートは枠を外れた。

後半半ば、ついに2-0となった。ベステのコーナーキックからボールはノイアーを経由してヘーラーのもとへ渡り、ヘーラーが至近距離からシュートを放ち、キムにわずかに当たってゴールネットを揺らした。

試合終盤、流れが一変した。バイエルンはまずトム・ビショフのミドルシュートで2-1と追い上げ、アディショナルタイムにはその同じMFがショートコーナーから2-2の同点ゴールを決めた。

アディショナルタイムの終盤、バイエルンはさらに逆転ゴールを奪った。アルフォンソ・デイヴィスがゴールライン付近でフリーになり、低いクロスを上げると、有望株のレナート・カールが至近距離から押し込み、2-3の決勝点を決めた。

そのゴールが決まったのは90分+9秒のことだったが、主審のダニエル・ジーベルトは当初、少なくとも8分のロスタイムを設定していた。フライブルクは激怒し、一斉に主審に抗議したが、その訴えは聞き入れられなかった。バイエルンはこの3ポイントにより、ブンデスリーガの首位を独走し続けている。