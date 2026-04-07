バイエルン・ミュンヘン、レアル・マドリード相手に「四半世紀の呪縛」を打ち破る

バイエルン・ミュンヘンは、UEFAチャンピオンズリーグでレアル・マドリードの本拠地で勝利し、長年続いていた対戦上のジンクスを破った。

バイエルンは本日火曜日の夜、「サンティアゴ・ベルナベウ」で行われた欧州最高峰大会の準々決勝第1戦で、ホームのレアル・マドリードを2-1で下し、貴重で稀な勝利を持ち帰った。

運命の第2戦は来週、「アリアンツ・アレーナ」で開催される。

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バイエルン・ミュンヘンは、チャンピオンズリーグでレアル・マドリード相手に9試合ぶりの勝利を挙げた。この間、王者は7勝を挙げ、2試合は引き分けていた。

ドイツ勢がスペイン勢に最後に勝利したのは2012年4月で、その時も同じく2-1での勝利だった。

さらにバイエルン・ミュンヘンは「サンティアゴ・ベルナベウ」での不運も断ち切った。このスタジアムでの勝利は2001年5月1日に1-0で勝って以来、25年ぶりの初勝利となった。