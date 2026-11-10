共有 GOALをGoogleでフォロー

バイエルン・ミュンヘンは、長年主将を務めるマヌエル・ノイアーの今夏の引退が見込まれるなか、元リヴァプールGKロリス・カリウスの獲得をサプライズで検討している。クラブ内部ではヨナス・ウルビヒを次期正GKに据えることを想定しており、バイエルンの首脳陣は来季に向けて経験豊富な控えGKを獲得したい考えだ。

広告

バイエルン、経験豊富な控えGK候補をリストアップ

Sky Sportの記者フロリアン・プレッテンベルク氏とフロリアン・ハルトマン氏によると、バイエルンは来季、ドイツ代表のウルビヒを支える経験豊富なGKの候補として、カリウスをリストに加えた。クラブ幹部はすでに、ノイアーがバイエルンでの16年間に幕を下ろして引退した後、ウルビヒを新たな正GKに据える方針を内部で決めている。そのため、補強担当者は信頼できる控えとなり、ポジション争いにも加われるベテランGKを1人以上獲得しようとしている。

度重なる負傷でベテランの退団が早まる

ドイツ最多優勝クラブで607試合に出場した40歳のノイアーは、今季終了後に輝かしいキャリアに幕を下ろすと広く見られている。2014年ワールドカップ優勝メンバーのノイアーは、先週末のマインツとのアウェー戦で再び負傷し、年内の残り試合を欠場することになった。

ノイアーが2026年に試合途中で交代を余儀なくされたのは、今回で4度目。これまでのキャリアでは、1年間に3度以上、試合途中で交代したことはなかった。コンディション面の問題が重なっているものの、シーズン途中での即時引退は考えていない。右足の腱の部分断裂からの回復に努め、新年にゴールマウスへ戻る決意だ。

フラムのGKも3人の候補リストに

ゼーベナー通りの意思決定者たちは、カリウスをウルビヒの控えとして経験を生かせる興味深い候補と見ている。一方で、ここ数シーズンにわたる安定したパフォーマンスを受け、バウマンがクラブ首脳陣の獲得希望リストの最上位にいる。

広告 広告

バイエルン首脳陣はカリウス、バウマンに加え、フラムのGKベルント・レノの獲得も検討している。同ドイツメディアによると、34歳のレノはミュンヘンへの移籍を歓迎し、控えの役割も受け入れる意向だ。ドイツ南部に戻れば、シュトゥットガルト近郊にある家族の住まいにも近づけることが、その理由の一つだという。

契約上の課題が夏の補強計画を左右

レノとフラムとの現行契約は今季終了時に満了するが、プレミアリーグに所属するフラムは、ロンドン西部での契約を延長するオプションを持っている。バイエルンの首脳陣は今後数カ月をかけ、ウルビヒを軸とするGK陣の再編に向けて、バウマン、レノ、カリウスの誰を獲得候補として追うかを見極める。その間、クラブは負傷したノイアーを欠いたまま2026年最後の数試合に臨み、見込まれる1月の復帰を待つことになる。