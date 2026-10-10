バイエルン・ミュンヘンは土曜日、FCアウクスブルクを仕留めることができなかった。マヌエル・ノイアーは1-0の場面での失策、そして2-1の場面でのミスにより、バイエルン・ダービーで不名誉な主役となった。1-0はブンデスリーガ史上最速ゴールだった。バイエルンはオフサイドで4得点を取り消されたものの、イスマエル・サイバリとナサニエル・ブラウンのゴールによって敗戦は回避した。これによりバイエルンは、金曜日に2-2で引き分けた首位ドルトムントと勝ち点2差となっている。

バイエルンではサイバリがトップ下で先発した。元PSVの同選手は、1トップのハリー・ケインの後方に入り、両翼のマイケル・オリーズとルイス・ディアスに挟まれる形だった。ホームのアウクスブルクではジェフリー・ハウウェレーウがベンチスタートとなった。

バイエルンにとって、これ以上ないほど最悪の立ち上がりとなった。ノイアーはキックオフ直後にボールを受けたが、コントロールを誤り、ロビン・フェルハウアーに当ててしまう。ドイツ人MFは6秒で無人のゴールへ蹴り込み、ブンデスリーガ史上最速ゴールを記録した。

バイエルンはすぐさま追いかける展開を強いられ、特にケインを中心に幾度もチャンスを作ったが、まだ照準は完全には合っていなかった。アウクスブルクは1-0後の時間帯、フェルハウアーがボレーを放った場面を除けば、ほとんどノイアーに迫れなかった。そのシュートも枠を越えた。

その後、アウクスブルクにこの試合最大のチャンスが訪れる。クリスラン・マツィマの見事な折り返しから、ジュマ・バがファーサイドで至近距離から合わせたが決めきれなかった。直後にはヨシプ・スタニシッチがサイバリへ通し、GKフィン・ダーメンと1対1になったサイバリはシュートを外した。

後半開始5分、バイエルンは同点に追いついたかに見えた。ディアスが見事なボレーとダーメンの不十分な処理もあって押し込んだが、VARが得点を取り消した。このゴールにつながる場面で、スタニシッチがわずかにオフサイドだったためだ。

それでもバイエルンは長く落ち込むことはなかった。取り消しの直後、ケインがボールをサイバリへ届けると、サイバリは見事なファーストタッチで自らスペースを作り出し、鋭いシュートをニアへ突き刺してダーメンを無力化。1-1とした。

その時間帯はバイエルンが優勢だっただけに、アウクスブルクの突然の2-1はなおさら意外だった。カルフィン・ブラッケルマンのシュートをノイアーは一度は止めたものの、対応はまったく安定していなかった。こぼれ球はロドリゴ・リベイロの足元に転がり、これを押し込んで2-2となった。

バイエルンには運もなかった。オリーズがケインへ送り、ケインは途中出場のセルジュ・ニャブリに同点弾のチャンスを与えた。しかし、その前の場面でケインがオフサイドだったことが判明した。数分後には再びゴールが取り消される。ディアスがアルフォンソ・デイヴィスのアシストから決めたが、デイヴィスの飛び出しがわずかに早かった。

それでも避けられない2-2は残り10分でついに生まれた。ケインの鋭い低いクロスを、夏加入のブラウンがファーサイドで押し込んだ。ニャブリには似たような形から2-3にするチャンスがあったが、滑り込みながら打ったシュートはポストを直撃。アディショナルタイムにはついにネットを揺らしたものの、この試合4度目となるバイエルンのゴール取り消しは、やはりオフサイドによるものだった。



