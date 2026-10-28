バイエルン・ミュンヘン、マクデブルク戦の選手採点：マイケル・オリーズが輝き、DFBポカールで6得点の大勝

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バイエルン・ミュンヘンはアリアンツ・アレーナで、ブンデスリーガ2部から訪れた相手を難なく退け、DFBポカールのベスト16進出を決めた。ミカエル・オリーズが攻撃のタクトを振った。

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オリーズとイスマエル・サイバリは開始から21分の間に2度連係して得点。その間には、マテウシュ・ズコフスキが約18メートルの位置から鮮やかなカーブシュートで同点弾を決め、ホームの観客を一時静まり返らせた。さらに前半アディショナルタイムにはバリシュ・アティクのシュートがポストを直撃。前半終了時点で、マクデブルクはまだ十分に戦えていた。

後半開始から投入されたアルフォンソ・デイヴィスが流れを変えた。出場から4分以内にPKを獲得し、自ら1得点を挙げたほか、もう1点をアシスト。バイエルンは後半に4得点を加え、ボール支配率63％、シュート数はマクデブルクの9本に対して19本で試合を終えた。

以下、バイエルンの選手を採点する。

GK・守備陣

ヨナス・ウルビヒ：6点／10点 試される場面は少なかったが、ズコフスキのカーブシュートには足が止まったまま失点。前半終了間際にアティクがポストを叩いた場面でも対応できなかった。ただ、その少し前にはチャベスの至近距離からのシュートを防いでいる。

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ヨシプ・スタニシッチ：8点／10点 攻撃面でバイエルンのDF陣の中でもっとも貢献。サイバリ、ビショフ、カールにチャンスを作り、アディショナルタイムにはサントス・ダイバーの鮮やかなゴールをお膳立てした。

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ヨナタン・ター：7点／10点 キャプテンを務め、守備を安定させた。マクデブルクに許した枠内シュートは試合を通じてわずか2本だった。

伊藤洋輝：7点／10点 ダヨ・ウパメカノに代わって出場し、ターとともに堅実なプレーを見せた。苦しめられる場面はほとんどなかった。

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ナサニエル・ブラウン：8点／10点 左サイドで絶えずパスの受け手となり、73分には滑り込みながらバイエルンの5点目を押し込んだ。ただ、終盤には不要な警告を受けた。

中盤

コンラート・ライマー：8点／10点 67分間にわたり精力的にプレーし、創造性も発揮。序盤にはビショフに好機を作り、60分を迎える直前にはカールがシュートを放てるようマイナスのパスを送ったが、その一撃はセーブされた。

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トム・ビショフ：8点／10点 積極的に遠距離からシュートを狙い、ライマンにセーブを強いたほか、さらに2本がブロックされるか枠を外れた。82分に交代する前には、カウンターでカールを走らせた。

レナルト・カール：8点／10点 マクデブルクのゴールに何度もシュートを浴びせたが、得点には至らず。ライマンに阻まれ、終盤のシザーズキックも枠を外れた。それでも、GKの頭上を越す巧みな浮き球のパスでデイヴィスのゴールをアシストした。

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攻撃陣

マイケル・オリーズ：9点／10点 この試合の最優秀選手。サイバリのパスから先制点を流し込み、2点目につながるスルーパスを通した。さらに後半早々にはPKを冷静に浮かせて決め、バイエルンのリードを再び2点に広げた。

イスマエル・サイバリ：8点／10点 ハリー・ケインがベンチに控える中で前線の中央を担い、先制点を利他的なプレーでアシスト。2点目は浮かせたシュートで決めたが、その間には約7メートルからのシュートを大きくふかしている。

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セルジュ・ニャブリ：7点／10点 自らシュートを放つことはなかったものの、オリーズ、サイバリ、カールにチャンスを作った。ハーフタイムにデイヴィスと交代した。

途中出場選手・監督

アルフォンソ・デイヴィス：9点／10点 ハーフタイムからの出場で試合の流れを変えた。3点目のPKを獲得し、4点目を押し込むと、その3分後にはブラウンの5点目をアシスト。こぼれ球にGKより先に追いつきながらシュートを枠外に突いてしまった場面では、もう1点を決めるべきだった。

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アレクサンダル・パブロヴィッチ：7点／10点 4点目につながる攻撃の起点となる、守備を切り裂くパスを通した。ただ、終盤にはズコフスキへのファウルで警告を受けた。

サシャ・ボエ：6点／10点 終盤にオリーズに代わって出場し、危なげなく試合を終えた。

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ティム・ビンダー：6点／10点 サイバリに代わって出場したが、存在感を示す機会は少なかった。

ダヴィド・サントス・ダイバー：7点／10点 短い出場時間を生かし、試合最後のキックで約23メートルからゴール下隅へ鋭いシュートを決めた。

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アーロン・ダンクス：8点／10点 回復中のヴァンサン・コンパニに代わって指揮を執った。ハーフタイムにデイヴィスを投入する判断はほぼ即座に奏功し、バイエルンはリードを広げた。



