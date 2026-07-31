バイエルン・ミュンヘンのマーケティング責任者を務めるロウフェン・カスパーが、ドイツ1部リーグ「ブンデスリーガ」の各クラブに対して厳しい批判を向け、世界規模で自らを売り込むためにより大きな努力を払うよう訴えた。これはバイエルンのヤン・クリスティアン・ドレーゼン会長の路線に沿うものだ。

この発言は、バイエルンの一行が10回目となる夏のツアーでアジア大陸へ向かうのを前に飛び出した。カスパーは、ドイツサッカーの国際的な普及計画には他の主要リーグと比べて多大な不足があると見ている。

カスパーは「スカイ・スポーツ」が伝えた発言の中で、ドイツの各クラブに見られる消極性を批判し、次のように語った。「シーズン終了後にライプツィヒが海外ツアーを行い、この夏に世界を回るのはバイエルン・ミュンヘンとドルトムントだけだ。一方でパーダーボルンは9月にアメリカ合衆国へ飛ぶ。これはあまりにも少なすぎる！ ブンデスリーガのクラブはもっと戦略的に考えるべきだ」

さらにイングランド勢の優位性について説明し、こう付け加えた。「イングランド勢は世界を巡っている。つまりドイツのクラブも積極的に動く必要があるということだ。家にとどまったまま収益の落ち込みを嘆くことはできない。何もしなければ何も得られない」。そしてドイツサッカーの国際的な知名度と存在感を高めるために、国境を越える必要があると強調した。

バイエルンの幹部は、重要な市場におけるテレビ放映収入の落ち込みにも触れ、こう述べた。「アメリカ合衆国や日本といった国々でメディア収入が減少しているのは残念ながら現実だ。しかしそれこそが、活動を強化するための戦略的な仕組みを見出すべく、リーグ機構が我々と協力すべき理由をさらに強めるものだ。バイエルン・ミュンヘンだけであらゆる場所へ渡航することはできない」

この発言は、ブンデスリーガの国際契約による収益が、テレビ放映権で2億1800万ユーロ、スポンサーを含めた総額で3億200万ユーロにとどまっている時期に飛び出した。これは約10倍を稼ぎ出すイングランド・プレミアリーグや、3倍を稼ぎ出すスペインのリーグの前ではかすんでしまう数字だ。

アジアツアーの中で、バイエルン・ミュンヘンは韓国の済州島、続いて香港へと向かい、8月8日まで滞在する。ここで2試合の親善試合を行い、8月4日に済州SK、8月7日にイングランドのアストン・ヴィラと対戦する。

バイエルンの独自の海外拡大計画について、カスパーは次のように語って話を締めくくった。「我々のターゲット市場は明確に定まっている。南北アメリカ大陸では、これまで北米と中米に注力してきたが、南米がますます興味深い存在になってきている。アジアについても同様に明確で、我々はインド、インドネシア、タイに目を向け、そこで新たな試みを行っていくべきだ」