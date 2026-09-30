FCバイエルン・ミュンヘンのその他のニュースと噂:

ウリ・ヘーネス、ペップ・グアルディオラとの極秘会談を認める

契約交渉：ミヒャエル・オリーセが刺激的な要求か

FCB、スペイン人ワールドカップ王者を検討か

FCバイエルン、ニュース：ゼップ・マイヤーがヨナス・ウルビヒに慎重論

ゼップ・マイヤーはMünchner Abendzeitungのインタビューで、ヨナス・ウルビヒには辛抱が必要だと訴えた。

「ウルビヒをめぐる過熱ぶりは私には行き過ぎに思える」と、このGK界のレジェンドは語った。一方で、その批判が将来のFCバイエルン・ミュンヘンの新たな背番号1候補そのものに向けられたものではないことも強調した。「彼を良い選手だと思っていないからではない。むしろその逆だ。とてつもない才能を持っている。ただ、すべてがあまりにも早すぎるんだ」

ウルビヒはすでに、バイエルンのゴールを守るマヌエル・ノイアーの後継者候補として取り沙汰されており、ドイツ代表でも将来的な正守護神候補と見なされている。伝えられるところによれば、元ケルン所属のGKはネーションズリーグのセルビア戦で、初めてドイツ代表のゴールマウスに立つことになるという。

ただ、マイヤーはその急激な出世はまだ早いと見ている。「数試合良いプレーをしただけで、もうドイツの新たな背番号1であるべきだということになっている。なぜだ？ まずはFCバイエルンで背番号1になるのを待てばいいじゃないか」と語り、ウルビヒが結局のところ、依然として実績あるライバルたちの後ろにいることを指摘した。さらに、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンがまずユルゲン・クロップの下でアヤックス・アムステルダムの背番号1であることについても、82歳のマイヤーは理解を示した。「何がそんなに悪いんだ？ 彼は23歳だ。テア・シュテーゲンは何年にもわたって最高レベルでプレーしてきた」

ウルビヒにはまず定期的な出場機会が必要で、より大きな役割を任される前に最高レベルで自分を証明しなければならないという。「彼はプレーし、経験を積み、ミスをし、チャンピオンズリーグで戦い、悪い試合の後でも立ち直れることを示さなければならない。代表GKは予測だけでなれるものではない」とマイヤーは強調。さらにこう付け加えた。「ポテンシャルが土曜日に君の代わりにボールを止めてくれるわけじゃない。経験は練習で得られるものでもなければ、将来どれだけ良くなれるかをみんなが語ってくれることでも得られない。ゴールに立って結果を出さなければならないんだ」

もっとも、このミュンヘンのクラブレジェンドは、ウルビヒが“いつか”絶対的なワールドクラスへ到達する可能性は認めている。「その資質は持っている。ただ、“いつか”と“今”の間には大きな隔たりがある」

ウルビヒは今季もノイアーと、定期的にゴールを守ることで合意している。ここまで始まったばかりのシーズンでは2試合（VfLオスナブリュック戦とSVエルフェアスベルク戦）に出場し、失点数も2となっている。

Getty Images

FCバイエルン、ニュース：ナタニエル・ブラウンがFCB移籍の内幕を明かす

ナタニエル・ブラウンが、この夏のアイントラハト・フランクフルトからFCバイエルン・ミュンヘンへの5500万ユーロの移籍がどのように実現したのかを明かした。

「正直に言って、そもそもバイエルンが自分に連絡してくるとは思っていなかった。そして、そこからは本当に早かった！」と、この多才な左サイドバックはミュンヘンのクラブマガジン51 のインタビューで語り、こう続けた。「代理人から関心があると聞かされた時、僕はすぐにこう言った。他の話は何も聞きたくないって。僕はバイエルン出身だし、ドイツに残ることができる。それに国内最高のチーム、世界でも屈指のクラブへ移籍するんだから」

バンサン・コンパニ監督との前向きな話し合いの後、ブラウンはすぐに強い意欲を抱いたという。「それに、家族も友人もみんなバイエルンの大ファンなんだ。だから異論の余地はなかった。僕にとっては、バイエルンに行きたいという気持ちは最初からはっきりしていた」と話した。

さらにブラウンは、自身の背番号11を選んだ理由についても語った。「僕の選択を不思議に思った人もいた。でも、もう空いている番号がそれほど多くなかったし、フランクフルトで着けていた21番も埋まっていた。だから思ったんだ。たまには新しいことを試してみてもいいんじゃないかって。11番はどうだろうって」と語り、さらにこう付け加えた。「前のポジションでも起用できるし、だから自分にも何となく合っていると思う。そうなる運命だったのかもしれないし、それでいいと思っている」

シーズン開幕時、ブラウンは実際にコンパニによってトップ下のポジションで起用されていた。現在、左SBではアルフォンソ・デイヴィスがわずかに優位に立っている。

Getty Images

FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合