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FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：ハマンがオリーセについて疑念

ディートマー・ハマンは、FCバイエルン・ミュンヘンがミヒャエル・オリーセの怒りを買わないよう、意図的に一定の自由を与えていると考えている。

元ドイツ代表のハマンは、ドイツ記録王者がオリーセのインタビューでの「怠慢」に対して、より積極的に対処しないことに驚きを示した。ハマンはSkyで「問題は、バイエルンがこれについて何と言うかだ。彼はあらゆることを拒否しているように感じる」と述べた。

たとえばハリー・ケインと比べると、フランス代表のオリーセはしばしば無気力で無関心に見えるという。「彼は好感度の高い存在だ。ゴールだけでなく、いつもそこにいて、インタビューに応じ、とても感じが良く、どんな質問にも答えるから人気がある。オリーセについて、私たちはほとんど何も知らない」

そのためハマンは、バイエルンがこの振る舞いをあとどれだけ見過ごすのか分からないとしている。「ただ、おそらく彼を怒らせたくないのだろう。契約延長を望んでいるからだ。クラブは宙ぶらりんな状況にある。こうではいけないと言いたい一方で、それによって延長の可能性が低くなるかもしれないと考え、そうしたくないのだろう」。24歳のオリーセは、ミュンヘンと2029年まで契約を残している。

オリーセはこれまでも、インタビューで極めて控えめかつ口数少なく、時には自分に向けられた質問にまったく答えないことすらあり、たびたび注目を集めていた。

直近ではチャンピオンズリーグでボデ／グリムトに5-0で勝利した後もそうだった。その際、DAZNのリポーターであるヨッヘン・シュトゥツキーを半ば絶望の淵に追い込んだ。オリーセは相手のあらゆる質問に対し、非常にぶっきらぼうで中身のない返答をしていた。

このやる気ゼロのインタビューに対する反応はその後賛否が分かれたが、再び一言二言に終始したオリーセの振る舞いには、おおむね支持の声も集まった。 ヴァンサン・コンパニ監督とスポーツ担当取締役マックス・エベルルは、その後むしろ彼を擁護していた。

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FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：マルティネスが新ブランドアンバサダーに就任

FCバイエルン・ミュンヘンは、元所属選手のハビ・マルティネスを新たなブランドアンバサダーに任命した。ドイツ記録王者が土曜日に発表した。

スペイン人のマルティネスは金曜日、ミュンヘン中心部で行われた特別イベントで新たな役割を祝った。ヴィクトゥアリエンマルクトのカフェ・ニュンフェンブルクが、短時間だけ「タベルナ・マルティネス」に姿を変えた。

バイエルンのマーケティング責任者ルーヴェン・カスパーは「ハビ・マルティネスほど、FCバイエルンの並外れて成功した時代を体現する人物はほとんどいない。飾らず親しみやすい人柄と、このクラブへの深い結びつきにより、彼は理想的なブランドアンバサダーだ。『タベルナ・マルティネス』での一日は、ハビがミュンヘンの人々や世界中のファンをどれほど魅了しているかを印象的に示した。彼を再びFCバイエルンと密接に結び付け、多くの特別な出会いをともに生み出していけることを大変うれしく思う」と説明した。

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FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：ターはディアスをめぐって心配せず

バイエルンのDFヨナタン・ターは、最近のパフォーマンスへの批判を受けたチームメートのルイス・ディアスを擁護した。

金曜夜のFCB対ウニオン・ベルリン戦で7-0の勝利を収めた後、ターは「彼ほど多くの試合をこなしていれば、それは普通のことだと思う。そもそも、毎試合あれだけ上下に走り続けられるなんて、どうやっているのか前から不思議だった」と語った。

ディアスは前シーズン、公式戦51試合で49得点関与（26ゴール、23アシスト）を記録していたが、現在の大会ではまだ苦戦している。コロンビア代表が得点を挙げたのはVfBシュトゥットガルト戦だけで、ドイツ記録王者がゴールを量産する中でも、そのほかの6試合では直接の得点関与がなかった。

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FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：ムシアラがクロップとの会話を明かす

ジャマル・ムシアラが、新たに代表監督に就任したユルゲン・クロップとの最初の接触について語った。FCバイエルン・ミュンヘンの攻撃的MFはranに対し、「素晴らしいやり取りができている。これからの時間が楽しみだ。選手たちとユルゲン・クロップとともにリズムを作っていくには、今はとても良いタイミングだと思う。良い時間になるはずだ」と説明した。

ムシアラは2025年夏の腓骨骨折以降、その後遺症やさらなる軽傷に繰り返し悩まされてきた。直近では、2試合のテストマッチでいずれもピッチ上に倒れた状態で治療を受けた後、欠場に苦しんでいることを公にしていた。

ただ、基本的には今は再び良い状態にあると感じているという。「自分はピッチに立っているし、楽しめているし、全力を出している。それが自分にとって重要なんだ」とムシアラは語った。金曜夜のウニオン・ベルリン戦での7-0勝利では、1ゴール1アシストを記録していた。

23歳のムシアラは、近いうちに再びトップフォームを見せられることを願っている。「プレーする喜びはある。さらに100パーセント、次のステップを踏むことはできる。そして今はドイツ代表でもリズムを作っていけると思う。でも言わなければならないのは、自分はピッチ上でとても幸せだということ。それが自分にとって本当に大きいんだ」

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