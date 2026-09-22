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FCバイエルン、うわさ：アリ・バラトも神童JJ・ガブリエルをめぐる争奪戦に関与

Manchester Evening Newsの情報によると、神童JJ・ガブリエルをめぐる争奪戦にはアリ・バラトも関わっているという。代理店「Epic Sports」のスター代理人が、選手サイドと、関心を示しているとみられるFCバイエルン・ミュンヘンおよびレアル・マドリーとの話し合いを始めるのに協力したとされている。

報道によれば、15歳の現所属先であるマンチェスター・ユナイテッドは、バラトの登場に驚きを受けたという。というのも、選手代理人はU16の選手に関して、公式には手数料を設定したり支払いを受け取ったりすることが認められていないためだ。ただ、2度にわたって世界最高の代理人に選ばれたこのイラン人は、この動きによって、将来的にこのティーンエイジャーと契約するための立場をすでに整えたことになる。

バラトは現在、間違いなく業界屈指の代理人の一人だが、その振る舞いによってたびたび反発も招いている。知られるようになったきっかけの一つが、ニコラス・ジャクソンのFCバイエルン・ミュンヘンへのレンタル移籍の取りまとめだった。その後、彼は「アリ・バラトがゲームを再定義した」という見出しの風変わりな声明で自らを称賛し、ドイツ記録王者とFCチェルシーの間の取引の詳細を明かした。ただ、この夏はノア・アトゥボルをめぐる騒動により、やや「輝き」を失った。アトゥボルに対して虚偽の約束をしたとされているためだ。最終的に両者は袂を分かち、GKは自身の将来について自ら交渉し、その行き先は現在アイントラハト・フランクフルトとなっている。

各メディアの一致した報道によると、ガブリエルはマンチェスターをどうしても離れたい意向で、クラブでの自身の登録を抹消するよう求めたともされている。この動きはユナイテッドに「衝撃」を与え、「ほとんど前例がない」と、Telegraphの報道では伝えられた。 Daily Mail によると、彼の家族は、レッドデビルズがアーセナル、マンチェスター・シティ、バイエルン・ミュンヘン、バルセロナ、レアル・マドリーといったクラブに対して大きく後れを取っていると考えているという。

一方、スペインからは、若き攻撃的選手をめぐる争いでバルサとレアルが優位に立っていると伝えられている。最近では、カタルーニャ勢を実際に訪問したとも報じられた。Sky Sportsが先日伝えたところによると、すでに両スペインの世界的ビッグクラブと高度な協議が行われていたという。

その一方で、FCバイエルンとは2月からすでに接触があったとされている。最近ガブリエルについて問われたスポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、しかし慎重な姿勢を崩さなかった。「私は他クラブと契約している選手については話しません。彼が非常に、非常に才能ある選手なので知っています。並外れた才能です。ただ、それ以上は言えません」と述べ、選手サイドとの現在のやり取りについては否定した。

ガブリエル獲得をめぐる強力なライバルの存在に加え、国際移籍ルールも加入の可能性における障害となっている。イングランド人であるこの高い才能を持つアタッカーは、原則として18歳の誕生日を迎えるまで欧州クラブへ移籍してそこでプロとしてプレーすることはできず、これはレアルやバルサにとっても問題となる。ただし、抜け道はある。父親がアイルランド出身で、母親がキプロスにルーツを持つため、この若手はEUパスポートを取得できる可能性がある。

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FCバイエルン、ニュース：レンナルト・カールがユルゲン・クロップの最初のメンバーから外れた理由

レナルト・カール（FCバイエルン・ミュンヘン）に代わって、カリム・アデイェミ（FCバルセロナ）が、木曜日のオランダ戦と、その3日後にアウクスブルクで行われるギリシャ戦という、ドイツ代表のネーションズリーグ最初の2試合に向けたユルゲン・クロップのメンバーに入ることになった。

この入れ替えの背景には、Skyの情報によると、カールに対する予防措置があるという。18歳のカールは先週、軽い筋肉の違和感を抱えていたとされ、そのため金曜日のウニオン・ベルリン戦での7-0の勝利でも出場しなかった。セルビア戦とギリシャとの再戦が控えるドイツサッカー連盟のチームへの合流までは、この攻撃的選手は個別プログラムをこなすことになっている。

カールは筋束断裂によってW杯出場を直前で逃した後、ほんの数週間前にFCバイエルンのチーム練習へ復帰したばかりだった。

まだ始まったばかりの今季、カールはこれまで5試合に出場。1ゴール1アシストを記録している。

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