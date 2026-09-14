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FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：ヨシュア・キミッヒがバイエルン・ミュンヘンで公式戦500試合出場を達成

主将ヨシュア・キミッヒは、エルフェアスベルク戦で65分にヴァンサン・コンパニ監督が投入した4人のうちの1人で、ミュンヘンのパフォーマンス向上に貢献した。キミッヒはこの途中出場により、FCバイエルン・ミュンヘンで公式戦500試合出場に到達した。

これにより、2015年からバイエルン・ミュンヘンでプレーするキミッヒは、ドイツのレコードマイスターでこの大台に到達したわずか12人の名だたる選手たちの仲間入りを果たした。31歳のキミッヒに並ぶのはバスティアン・シュバインシュタイガーだ。

キミッヒはFCBでの11年間でドイツ王者に10度、DFBポカールに4度輝き、2020年にはチャンピオンズリーグも制した。ここまで47得点、122アシストを記録している。

Getty Images

FCバイエルン・ミュヘン、ニュース：レナート・カールが挑発的なゴールセレブレーション後にエルフェアスベルクのファンへ謝罪

レナート・カールは今季のFCバイエルンで先発デビューを果たすと、いきなり初ゴールを決めた。18歳のカールは26分、イスマエル・サイバリとハリー・ケインからボールを受け、1-0の得点を挙げた。

得点後のカールは、65分に交代するまで、ボールに触れるたびにエルフェアスベルクのファンからブーイングを浴びた。

その理由はカールの挑発的なセレブレーションだった。得点後、彼はファンカーブの前へ挑発的に歩み寄り、口の前に指を当てた。「静かに」のジェスチャーのあと、さらに両手を耳に当てていた。

試合終了後、カールはサポーターに謝罪した。「ファンが僕を誤解したのであれば申し訳ない。そういうつもりではなかった」と語り、さらにこう付け加えた。「ほとんどのサッカーファンは、あれが感情によるものであり、サッカーではそういうことも一部だと分かっているはずです」

FCバイエルン、ニュース：セルジュ・ニャブリが5カ月ぶりにメンバー入り

セルジュ・ニャブリの前回の試合から、すでに5カ月以上が経っている。4月にこのアタッカーは内転筋部の筋肉系負傷を負い、そのためW杯も欠場した。

エルフェアスベルク戦で、ニャブリはついにミュンヘンの試合日メンバーに復帰した。出場はなかったものの、このメンバー入りはピッチ復帰への道のりにおける重要な節目となった。

FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合

日付 大会 試合 9月18日（金）20時30分 ブンデスリーガ FCバイエルン vs. ウニオン・ベルリン 10月10日（土）15時30分 ブンデスリーガ FCアウクスブルク vs. FCバイエルン 10月13日（火）21時 チャンピオンズリーグ バイキング・スタヴァンゲル vs FCバイエルン



