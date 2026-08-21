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FCバイエルン、ニュース：クロップに関する発言でウリ・ヘーネスに痛烈批判

DFB副会長のラルフ＝ウーベ・シャッフェルト氏とヘルマン・ヴィンクラー氏が、ウリ・ヘーネスのユルゲン・クロップ代表監督に関するSkyでの発言を厳しく批判した。FCバイエルン・ミュンヘンの名誉会長であるヘーネスは、とりわけユリアン・ナーゲルスマンの後任に対する過度な期待に警鐘を鳴らし、DFBとその「地方の諸侯」が許した「フレンドリー・テイクオーバー」だと語っていた。

シャッフェルト氏によれば、ヘーネスの発言は「ドイツのレコードマイスターのクラブの後見人が、DFBの構造も意思決定プロセスも知らないことを明確に示している」という。スポーツ担当CEOのアンドレアス・レッティヒ、後任のペア・メルテザッカー（1月1日付）、そしてスポーツディレクターのルディ・フェラーに対して、「彼らがサッカービジネスのプロではないと本気で非難することなどできない。同じことは、監査役会メンバーであるアレクサンダー・ヴェーレ（VfBシュトゥットガルト）、ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ（ボルシア・ドルトムント）、オリヴァー・レキ（SCフライブルク）、オケ・ゲットリヒ（FCザンクトパウリ）、シュテフェン・シュネークロート（ホルシュタイン・キール）にも当てはまる」とした。

したがって、ヘーネスが、自身の見立てでは無知な「地方の諸侯」がクロップ招聘の決定を下したとする見方も、「現実からかけ離れている」という。

ヴィンクラー氏もこれに同調し、次のように明言した。「ウリ・ヘーネスの言葉を一つひとつ真に受ける必要はないが、間違ったことは正さなければならない。地域協会は代表監督について何も決定しない。これはDFB GmbHの監査役会で行われる。そこでプロとアマチュアの双方が代表されているのは良いことだ」

ヘーネスはRTLとSky に対し、自分は「英雄崇拝の大ファンではない」と強調していた。74歳のヘーネスはさらに、「クロップは、まるで水の上を歩けるかのような地位をもう与えられている。彼も手をかざすだけですべてを変えられるわけではない」と付け加え、クロップには「時間を与える」必要があると説明した。確かに「多くのことは良くなる」だろうが、「彼が救世主だ」と信じてはならないとした。

またヘーネスは、クロップの代理人マルク・コジツケまでが「一緒に買われた」とも批判していた。「彼がそこで何をするのか、私は正確には分からない。彼は選手エージェンシーを持っていて、その代表も務めている。持ち分も持っている。私はそれを問題だと思う。私にはこの一件全体が『フレンドリー・テイクオーバー』のように見える。クロップとその仲間がDFBを乗っ取ったのだ。それは間違っていると思う」

これに対しシャッフェルト氏は、ヘーネスは「どうやら見落としていた」ようだとして、当該の持ち分は「コジツケ氏によってすでに事前に売却されていた」と反論した。「コジツケ人事については監査役会で慎重に審議され、そのうえで前向きな決定が下された」。さらに、「あるテーマについて、批判的にであれ、あるいは軽視する形でであれ発言する前に、その件について知識を得ておくことは害にならない」とした。

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FCバイエルン、ニュース：逸材カッシアーノ・キアラが長期契約延長

カッシアーノ・キアラが、従来2027年までとなっていたFCバイエルン・ミュンヘンとの契約を「長期延長」した。ドイツのレコードマイスターが金曜日に発表した。契約期間の詳細についてクラブは明かしていない。

Bild紙によれば、17歳の新契約は2031年までとなっている。キアラは2024年夏にヘルタBSCからFCBキャンパスへ加入し、昨年12月には1.FCハイデンハイムに4-0で勝利した試合で、16歳にして指揮官ヴァンサン・コンパニの下でトップチームデビューまで果たしていた。

「我々はカッシアーノに大きな期待を寄せており、継続的にトップチームへ近づけていきたい。彼はバイエルンのトップチーム史上2番目に若いデビュー選手であり、すでにドイツU-17代表ではキャプテンとして責任を担ってきた。FCバイエルンで自らの道を切り開くために必要なものをすべて備えている。昨季は負傷の不運があったが、今は彼とともに次のステップを踏めることを楽しみにしている」と、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントのコメントがリリース内で紹介されている。

このセンターバックは巨大な才能と見なされている。伝えられるところによると、すでに恒常的にトップチームへ昇格できると期待されているという。交渉はそれ以前、かなり難航していた。複数のビッグクラブがキアラ獲得を狙っていたとされ、父親はチェルシーFCとマンチェスター・シティの幹部と面会したとも伝えられている。代理人は、敏腕エージェントのジョルジュ・メンデスが率いるGestifuteだ。

もっとも、2月に負った脛腓靱帯断裂からは、すでに完全に回復している。このユース代表選手はプレシーズンでも再びトップチームのメンバーに入り、直近では1.FCハイデンハイムとのテストマッチにも出場していた。

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