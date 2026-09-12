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FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：サシャ・ボエは冬まで残留

サシャ・ボエがFCバイエルン・ミュンヘンを離れるのは、早くても次の冬の移籍期間以降となる。ドイツ記録王者がチャンピオンズリーグでボデ／グリムトに勝利した後、マックス・エーベルがこれを認めた。

「彼は今ここに残る！ そうなったんだ。あとは冬に何が起こるかを見ることになる」と、FCBのスポーツ担当取締役はノルウェーのクラブ相手に5-0の大勝を収めた後に説明した。

もともとミュンヘンは今夏のうちに何としてでもボエと別れたい考えだった。というのも、ヴァンサン・コンパニ監督の構想では、彼はほとんどまったく役割を担っていないからだ。CLのボデ／グリムト戦でのみ、このフランス人右サイドバックはメンバー表に名を連ねたが、それ以外のすべての試合では、メンバー入りすら果たせなかった。

FCバイエルンは最後まで、欧州より少し長く移籍市場が開いているサウジアラビアのクラブがまだ獲得に動くことを期待していたとされるが、明らかに合意には至らなかった。一方で選手自身は“砂漠への移籍”に前向きだったという。

ボエの記録王者との契約は2028年まで残っている。エーベルはすでに7月、25歳の同選手を売却候補として公に挙げており、ジョアン・パリーニャとブライアン・サラゴサも同様だった。この2人はすでにクラブを去っている。

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FCバイエルン・ミュンヘン、噂：元有望株サンチェスは新天地を見つけるのか？

レナト・サンチェスはパリ・サンジェルマンとの契約終了後、スペインのクラブ、ヘタフェCFに加入する可能性がある。これはfussballtransfersが報じたもの。報道によると、現在はこのポルトガル人選手とヘタフェの間で交渉が行われている。

このMFのPSGとの契約は、ほんの数日前に正式解除されたばかり。まだ29歳ながら、サンチェスはいったんキャリアのどん底に達した形だ。かつては将来有望なタレントと見なされており、そのため2016年にFCバイエルン・ミュンヘンが獲得した。しかしトータルでは、サンチェスが寄せられた大きな期待に応えることはついになかった。

直近ではサンチェスはPSGから3度連続でレンタル移籍しており、行き先はローマ、ベンフィカ、パナシナイコスだった。ただ、どのレンタル先でも継続的な説得力を示すことはできず、完全移籍に値することを証明できなかった。

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