FCバイエルン・ミュンヘンのさらなるニュースと噂：

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「そうなれば彼にとってかなり厳しくなる！」 エーベルがバイエルンの売却候補に明確なメッセージ

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FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：エーベルが伊藤洋輝の売却を検討

スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは、この移籍期間中に伊藤洋輝を売却する可能性を考えている。「もし伊藤洋輝に移籍という考えがあるのなら、そして本人も難しくなると感じているのなら、我々はそれについて検討することになる」と、エーベルは水曜日のメディア対応で語った。

27歳の日本人DFは守備陣の複数ポジションをこなせる一方で、自身の主戦場である2つのポジションには強力なライバルがいる。左サイドバックではアルフォンソ・デイヴィス（エーベルによれば、それとは異なる噂にもかかわらず非売品）と新加入のナサニエル・ブラウンが出場機会を争っている。センターバックではダヨ・ウパメカノとジョナタン・ターがレギュラーと見なされており、第一の代替候補はキム・ミンジェだ。

伊藤は2024年に2350万ユーロでVfBシュツットガルトから加入し、契約は2028年まで残っている。バイエルンでの最初の2年間は、繰り返される負傷の問題によって足止めされた。 伊藤に加え、ジョアン・パリーニャ、サシャ・ボエ、ブライアン・サラゴサもクラブをぜひとも去ることになる見込みだ。

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FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：エーベルがサイバリの負傷について語る

バイエルン・ミュンヘンのスポーツ担当取締役マックス・エーベルが、新加入イスマエル・サイバリの状況について最新情報を明かした。 ナサニエル・ブラウンの加入会見で、エーベルは、前回のワールドカップで負傷したこのモロッコ代表が、チームとともに予定されているアジアツアーには参加できないと強調した。

「イスマエルはすでに燃えている。本人としてはアジアツアーにもぜひ参加したいと思っている。ただ、まずは落ち着いてリハビリを終えるべきだ。そうすれば遠征後には再び完全な状態で戻ってこられる。その後、準備期間の最後の段階を彼とともにすべてこなせることを願っている」とエーベルは語った。

さらに、アジアではセルジュ・ニャブリとレナート・カールも不在となる。「セルジュもレナートも帯同しない。リハビリ中に11時間のフライトを2回こなすのは意味がない」

また、ワールドカップ後に小さな手術を受けなければならなかったジャマル・ムシアラも不参加となる。「ジャマルにはもちろんあの重い負傷があった」とエーベルは話した。「彼は今、プレートを除去するという最後のステップを踏んだところだと願っている。それによって象徴的にも少し解放されることを願っている。周囲の期待が高く、自分自身の期待も高かっただけに、彼にとって簡単ではなかった」

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FCバイエルン・ミュンヘン：2026年W杯後の夏日程