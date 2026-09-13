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バイエルン・ミュンヘン、噂：FCバルセロナはもはやバイエルンに金銭を負っていない模様

数日前、FCバルセロナは事業報告書を公表し、ロベルト・レヴァンドフスキの移籍金のうち1100万ユーロ超が短期負債として未払いのままであることが明らかになった。今季からMLSのシカゴ・ファイアーでプレーしているレヴァンドフスキは、2022年に基本移籍金4500万ユーロでバイエルンからバルセロナへ移籍しており、カタルーニャ勢は移籍金の分割払いを取り決めていた。

ただし、『ビルト』のサッカー部門責任者クリスティアン・ファルクの情報によれば、ミュンヘン側はすでに最後の分割分を受け取っており、スペイン王者はレヴァンドフスキに関してもはやミュンヘン側に金銭を負っていないという。むしろバルセロナはその間に銀行から資金を借り、その資金でFCBへの支払いを済ませた模様だ。現在は銀行への返済が期日を迎えるという。

バイエルン、ニュース：ウリ・ヘーネスがFCA指揮官マヌエル・バウムに電話

FCアウクスブルクは、ブンデスリーガ第3節でバイエル・レバークーゼンに終盤2-2の同点弾を許したことで首位の座こそ失ったものの、バイエルン州シュヴァーベンのクラブは依然として無敗を維持しており、マヌエル・バウム監督の下で快進撃を続けている。

レバークーゼン戦の前には、バウム監督のもとにウリ・ヘーネスから驚きの電話があった。バイエルン・ミュンヘンの名誉会長は週の間に突然バウムへ電話をかけ、どうやらその仕事ぶりを称賛したようだ。

Skyでレバークーゼン戦開始前、司会のミヒャエル・レオポルトはバウムに対し、「テーゲルンゼーからの電話」について尋ねた。ヘーネスは「バイエルンの海」に住んでいる。バウムはやや困惑しながらこう答えた。「君がいつもどこから情報を仕入れてくるのか、本当に驚きだよ。それでも、その内容については話さないことで勘弁してほしい」。レオポルトがさらに、ヘーネスが敬意を示してくれたのかと問いただすと、バウムは「ええ、そう表現していいと思います」と語った。

バイエルン・ミュンヘン、ニュース：ヴァンサン・コンパニがサシャ・ボエに少しだけ希望

サシャ・ボエは、少なくとも今季前半戦のバイエルン・ミュンヘンで出場機会を得る小さな望みを抱いてよさそうだ。「移籍期間は終わり、サシャは私たちのサポートを受けることになる」と、指揮官ヴァンサン・コンパニは日曜（17時30分、DAZNでライブ配信）に行われるSVエルフェアスベルクとのブンデスリーガに向けた記者会見で語った。

ミュンヘン側は移籍期間中、ボエの売却を試みたが実現しなかった。トルコ行きや、直近ではサウジアラビア行きの移籍も立ち消えとなっていた。ただ、バイエルン・ミュンヘンがチャンピオンズリーグでボデ／グリムトに勝利した後、ボエは今季初めて試合日のメンバーに入り、スポーツ担当取締役のマックス・エベルルはその後、冬に再びこの右サイドバックの売却を試みる考えを明確にしていた。

それまでは、ボエはごく普通にチームの一員であり、コーチングスタッフからも「サポート」されると、コンパニは明言した。「今は移籍市場が閉まり、サシャは私たちのチームの一員であり、私たちのサポートを受けている。彼が結果を出すようにするのが私の役割だ」とコンパニは述べた。

ボエにとって競争状況が厳しいのは事実で、「そのポジションだけでもヨシプ・スタニシッチとコンラート・ライマーがいて、競争はかなり激しい」と指揮官は話した。一方で、サッカーでは「正しい姿勢を持っていれば」何が起こるか分からないとも語った。コンパニは「現在は非常に良いトレーニングができているし、あとは様子を見ることになる」と述べた。

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