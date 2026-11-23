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バイエルン・ミュンヘンが、アルフォンソ・デイヴィスへの対応を巡りカナダ協会を再び批判した。一方、マイケル・オリーセは次戦を欠場する見通しだ。バイエルンに関するニュースと噂をお届けする。

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バイエルン・ミュンヘン、ニュース：ドレーゼンCEO、デイヴィスを巡り再びカナダを批判

バイエルン・ミュンヘンのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOが、カナダ協会および同国代表のジェシー・マーシュ監督との対立について、さらに批判を重ねた。

ドイツ最多優勝クラブのCEOは日曜日、ファンクラブを訪問した際に「マーシュが口にしたばかげた話には、もう返答していない」と説明。「選手が代表に行く際、我々の医師が配慮すべきだと考えれば、代表の医師と連絡を取る。互いに敬意を持っていれば、代表チームも配慮して選手を休ませる。残念ながら、どの協会もそうするわけではない」と語った。

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ドレーゼンが言及したのは、マーシュの最近の発言だ。かつてザルツブルクを率いた同監督は、OneSoccerのインタビューで、バイエルンが カナダ代表を軽んじていると非難していた 。「バイエルンがカナダ代表のことを少しでも気にかけているとは思えない」と述べている。

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議論の対象となっているのは、バイエルンの左サイドバック、アルフォンソ・デイヴィスへの対応だ。デイヴィスは昨年3月、カナダ代表として出場した重要性の低いネーションズリーグの試合で十字靭帯を断裂し、その後数カ月にわたって離脱した。

当時、カナダ側は当初、重傷ではないと伝えていた。負傷の深刻さが判明したのは、デイヴィスがバイエルン州の州都ミュンヘンに戻ってからで、 ドレーゼンは法的措置を取る可能性にまで言及した 。しかし数カ月後、話し合いを経てバイエルンは提訴を見送った。

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その後、デイヴィスは11月初旬にカナダ代表で再び負傷した。今回はそれほど重傷ではないとみられるものの、太ももの筋繊維断裂により、年末までバイエルンを欠場する。ドレーゼンは「選手が戻ってきて数週間負傷で離脱するなら、それはクラブの問題になる。もっと配慮してほしい。経済面と競技面のリスクを負っているのはクラブだからだ」と不満を示した。

先週金曜日の1.FCケルン戦で1-1の引き分けに終わった後には、スポーツ担当役員のマックス・エーベルもマーシュの発言に言及していた。カナダ協会との関係を問われると、「時には黙っている方がいい」と意味深に答えた。

Getty Images

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バイエルン・ミュンヘン、噂：オリーセはチャンピオンズリーグを欠場か

マイケル・オリーセの復帰時期は依然として明らかになっていない。ただ、バイエルン・ミュンヘンの攻撃陣を担うオリーセは、チャンピオンズリーグのOSCリール戦を欠場する可能性が高い。

ビルトによると、フランス代表のオリーセは、負傷により途中交代した1.FCケルン戦（1-1）の翌日、土曜日も松葉杖を使って歩いていた。

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松葉杖は、中足骨と足指の付け根の関節付近にある打撲箇所への負荷を軽減するためとされる。さらに、負傷箇所を外部からの影響からできる限り守るため、VACOped装具と呼ばれる特殊な靴も着用しているようだ。リール戦に間に合う早期復帰は「どちらかといえば考えにくい」とされている。

Getty Images

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