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FCバイエルン、ニュース：マックス・エーベルが噂を強い言葉で否定

スポーツ部門取締役のマックス・エーベルが、自身とスポーツディレクターのクリストフ・フロイントの関係が緊張している、あるいは完全に壊れているとする根強い噂を一蹴した。「そんなのはでたらめだ！」と52歳のエーベルは Sport Bild とのインタビューで語った。「まったく根拠のない話で、私には理解できない。どこから出てきたのかも分からない」

その代わりに、エーベルはオーストリア人の同僚との協力関係を「とても良好」と表現した。2人には「明確な役割があり、楽しく、やりがいもある。私たちは昼夜を問わず、FCバイエルンのためにベストを尽くそうとしている」とエーベルは話した。

エーベルとフロイントは2024年3月からドイツのレコードマイスターでともに働いている。エーベルは当初2027年までだった契約を、最近さらに2年早期延長した。同じステップを今度はフロイントも踏む見通しで、ミュンヘンのAZの報道によると、現在はなお「熟考段階」にあるという。

「彼の契約延長は、素早く静かにまとまるべき件だ」とエーベルは語った。「彼の契約が延長されるかどうかについて、私に疑問はない」

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FCバイエルン、ニュース：スーパータレントのティム・ビンダーがプロ契約

FCバイエルン・ミュンヘンがトップタレントのティム・ビンダーを長期でつなぎ止めた。19歳の攻撃的な選手は2030年までの契約にサインした。ビンダーはヴァンサン・コンパニ監督の下でトップチームのプレシーズンに参加し、その中で好印象を残していた。現在は太ももの筋繊維断裂からの復帰に取り組んでいる。

「ティムは非常に大きなポテンシャルを持っている。スピードがあり、ドリブルに優れ、人格も素晴らしい。彼は最近、トップチームのプレシーズンなどでその才能を証明した。ティムは、我々のキャンパスにおける卓越した育成の可能性を示す模範的な例だ」と、バイエルンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイントは語った。

今夏は他クラブからも関心を集めていたビンダーは、2019年に12歳でFCアウクスブルクからバイエルンへ加入した。ドイツU-19代表ではこれまで4試合に出場している。

(SID)

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FCバイエルン、ニュース：クヌートセンはFCBを「世界最高のチーム」と評価

ノルウェーのサプライズチーム、FKボデ／グリムトは、FCバイエルンとのチャンピオンズリーグ初戦に大きな謙虚さを持って臨む。「現在おそらく世界最高のチームと戦うことは分かっている。特別なことだ。私たちはこれまでも多くの良いチームと対戦してきたが、彼らが最高だと思う」と、監督のシェティル・クヌートセンは木曜（21時／DAZN）にミュンヘンで行われるドイツのレコードマイスターとの一戦を前に語った。

「最高のチームとのアウェー戦でスタートするのは理想的だ。なぜなら、それで基準がどこにあるのか分かるからだ。大会の残りに向けた完璧なテストになる」とクヌートセンは話した。前季、北極圏北部を本拠とする同チームは、驚異的なベスト16進出の道のりの中で、マンチェスター・シティ、アトレティコ・マドリー、インテル・ミラノといった強豪を破っていた。

それでも「全員が1日を通して最大限の力を引き出さなければならないのは明らかだ。私たちのチームの信じられないほど多くの選手が、人生最高の試合をしなければならない」と、ノルウェー代表経験を持ち、元フランクフルトのイェンス・ペッター・ハウゲは語った。「できれば、私たちのより多くの選手が最大限の力を発揮し、彼らが本来の力を出し切れないようにしたい」

(SID)

FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合

日付 大会 試合 9月10日（木）21時 チャンピオンズリーグ FCバイエルン vs. ボデ／グリムト 9月13日（日）17時30分 ブンデスリーガ エルフェアスベルク vs. FCバイエルン 9月18日（金）20時30分 ブンデスリーガ FCバイエルン vs. ウニオン・ベルリン



