バイエルン・ミュンヘンのスポーツダイレクターを務めるクリストフ・フロイントは、イングランド代表FWハリー・ケインとの契約延長交渉において根本的な進展はないと認めつつも、「スリーライオンズ」のキャプテンとの話し合いの進み具合については強い楽観的な見方を示した。

フロイントの発言は、ケインが2029年まで続く新契約の条項に基本合意したと伝える今週初めのドイツ報道を受けたものだった。

金曜日に監督のヴァンサン・コンパニとともに開かれた記者会見で、交渉が難航する可能性をめぐる疑問に決着がつけられた。ESPNが伝えたところによると、フロイントは次のように語った。「正式に契約へ署名するまでは、あらゆる可能性が残されている。現時点で新たな進展はない」

ESPN

バイエルンのスポーツダイレクターはこう付け加えた。「話し合いは非常にうまく進んでおり、我々はとても前向きだ。彼の契約を延長したいという我々の強い意志は誰もが知っているし、ハリーもここミュンヘンで非常に居心地よく感じている」

33歳のケインは、2023年にトッテナムからバイエルン・ミュンヘンへ加入して以来、傑出したパフォーマンスを見せ続けている。154試合で152ゴールを記録し、所属した全シーズンでブンデスリーガ得点王に輝き、昨季はバイエルンをブンデスリーガとドイツ杯の2冠へと導いた。

ケインは先週火曜日、イングランド代表としての国際試合出場数で125試合という記録に並び、この機会をチェコ共和国に3対0で完封勝利した試合での2ゴールで飾った。

こうした好調なパフォーマンスにより、彼は今月後半に英国の首都ロンドンで結果が発表される予定のバロンドール最有力候補の一人に名を連ねている。

チームメイトのマイケル・オリーズも同賞の候補に入っているが、コンパニ監督は自身の選手たちの可能性をめぐる議論の重要性を軽視し、こう語った。「もう決着はついていると思うが、違うかな? だから、私が何を言おうと何も変えられない。申し訳ないが、バロンドールは毎日頭にあるわけではなく、今日の私の全神経は明日土曜日のアウクスブルク戦に向いている」

コンパニはこう続けた。「バイエルンの選手の誰かが受賞することを願っているが、もちろん私にとってより重要なのはチームとともにタイトルを獲得することだ。私はハリーとマイケルをよく知っているが、二人とも同じ考え方をしており、それこそが我々を一つのチームとして際立たせているものだ」

このフランス人FWをレアル・マドリードへの移籍と結びつける報道については、フロイントは元クリスタル・パレスの選手の将来についてバイエルンが全く問題を感じていないことを表明した。

フロイントはこの点について次のように述べた。「マイケルは我々のもとで驚くべき成長を遂げ、現在では世界最高の選手の一人になった。彼が我々のチームにいることを非常にうれしく思っているし、彼の契約は2029年まで続いているため、我々には何のプレッシャーもない。彼はバイエルン・ミュンヘンで非常に居心地よく感じており、我々は彼と継続的に話し合っている。先ほども言ったように、急ぐ理由は何もない」