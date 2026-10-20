バイエルン・ミュンヘンは、チャンピオンズリーグで控えるアーセナルとの一戦を前に痛手を負った。ベルギー人指揮官のヴァンサン・コンパニがウイルス感染のため試合前日のトレーニングと記者会見を欠席したのだ。水曜に予定された一戦で、チームを指揮するために間に合うタイミングでの復帰が期待されている。

ドイツのクラブは火曜、公式声明で、コンパニがウイルス感染のため安静を勧められたと発表した。これにより同指揮官は、大陸王者を決める大会のリーグフェーズ第3節を前にしたトレーニングセッションと記者会見に出席できなくなる。

このベルギー人指揮官は先週土曜、ドイツ・ブンデスリーガでのライプツィヒに対する6対1の圧勝を、ベンチから見守っていた。大腿部の問題も抱えていたためで、試合中は助監督のアーロン・ダンクスが選手たちを指揮した。

ダンクスはチームのトレーニングを率い、コンパニに代わって記者会見にも出席する。これは昨季、ベルギー人指揮官が出場停止により欠場した、パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準決勝第1戦ですでに務めた役割だ。

オリーズの欠場

これに関連して、バイエルン・ミュンヘンはアーセナル戦でフランス人ウインガーのマイケル・オリーズを欠くことになり、ヨーロッパの節における屈指の注目カードの一つで、他の選手たちにその不在を補うことが求められる。

イングランド人フォワードのハリー・ケインは、チームメートにチャンスを生かし責任を担うよう求め、主力選手の欠場はチームに影響を与えるものの、他の選手に実力を証明する機会を与えるものだと強調した。

ケインは次のように語った。「主力選手の誰かが欠けると、確かに違いを感じる。だが、こういう時こそ他の選手が責任を担い、チャンスをつかまなければならない。ほかの選手が出場でき、彼らが完璧に役割を果たすことを願っている」

この一戦は両チームにとって特別な重要性を帯びている。両者ともにリーグフェーズで立場を強めようとしているためだ。一方でバイエルンは精神的な優位をもたらす歴史的な戦績を拠り所としており、アーセナルがミュンヘンで最後に勝利したのは2013年にさかのぼる。