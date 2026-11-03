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コンラート・ライマーとレンナルト・カールが後半にゴールを決め、バイエルンはチャンピオンズリーグでの2試合連続引き分けに終止符を打ち、アトレティコのホームで初勝利を挙げた。

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バイエルン・ミュンヘンが2-0で勝利した。敵地リヤド・エア・メトロポリターノで後半に2得点を挙げ、ディエゴ・シメオネ率いるチームに10試合ぶりの敗北を喫させた。

レネ・マリッチ率いるバイエルンは前半、ボール保持率で約3分の2を占めて試合を支配したが、ハリー・ケインとレナルト・カールが好機を逃した。一方、ホームのアトレティコでは前半30分、アレクサンダー・セルロートがこの前半最大の決定機を逃した。

均衡が破れたのは後半開始9分。ロビン・ル・ノルマンがクリアをためらったところをカールがボールを奪い、ヤン・オブラクを破って先制した。74分にはケインのパスからコンラート・ライマーが追加点を挙げた。さらにヨシュア・キミッヒのCKをマルク・プビルが自陣ゴールに入れ、バイエルンに3点目が生まれたかに見えたが、ダヨ・ウパメカノのファウルで得点は認められなかった。

無敗を維持したバイエルンは勝ち点8でリーグフェーズ8位に浮上。一方、アトレティコは勝ち点4で22位につけている。

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ここでは、バイエルンの選手たちを採点する。

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GK・DF

マヌエル・ノイアー（8点）： 過去3試合でヨナス・ウルビヒが先発した後、ゴールマウスに復帰。主将は3本のシュートをセーブし、66分のマルコス・ジョレンテの低いシュートや、アディショナルタイムのダヴィド・ハンツコのシュートを防いで、バイエルンに8試合ぶりの無失点をもたらした。

コンラート・ライマー（9点）： この夜のバイエルンで最高の選手。右サイドで常に攻撃の出口となり、序盤にはハーフボレーを枠外に放った。クロスからケインに2度チャンスをつくり、自らもオブラクに指先でのセーブを強いた。最後はファーポストでケインのパスを受け、ニアサイドに蹴り込んで得点。89分にサシャ・ボエと交代した。

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ダヨ・ウパメカノ（8点）： 流れの中でのプレーで圧倒的な存在感を示した。前半には左サイドを駆け上がってカールの好機につながる攻撃を始め、73分には圧巻の単独ゴールを決めかけたが、相手に当たったシュートをオブラクがバーに弾いた。プビルへのファウルを取られ、バイエルンの3点目が認められなかった。

ヨナタン・ター（8点）： 先発に復帰し、アトレティコの枠内シュートを3本に抑えた守備陣の中央で堅実にプレー。目立ちはしなかったが、安定感のある一夜だった。

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ヨシプ・スタニシッチ（7点）： 左サイドバックながら予想以上に攻撃参加し、シュートはプビルにブロックされ、カールの落としから放った別のシュートは枠外へ。ジュリアーノ・シメオネと接触した場面ではVARが主審の判定を支持し、PKを免れた。その後、アディショナルタイムに同じ選手を押して警告を受けた。

MF

ヨシュア・キミッヒ（8点）： 低い位置から試合を操り、後半開始直後にはオブラクにこの試合最初のセーブを強いた。自身のCKが認められなかったオウンゴールにつながった一方、ほかのセットプレーのキックには普段ほどの質がなかった。57分にはアトレティコの素早いFKを妨げるためボールを手放さず、警告を受けた。

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トム・ビショフ（8点）： 中盤で精力的に動き、存在感を示した。序盤にはアトレティコのカウンターを阻止し、ケインの好機を演出。相手に当たった自身のシュートはル・ノルマンのもとにこぼれ、その守備者からカールがボールを奪って先制点を決めた。64分にはペナルティーエリア外からオブラクを脅かした。

レナルト・カール（8点）： 23分にはケインの落としからシュートを大きくふかし、決めるべき好機を逃した。前半終了前にはスタニシッチのチャンスも演出。その後、ル・ノルマンのためらいを逃さず先制点を決め、チャンピオンズリーグ通算12試合出場で5点目を記録して挽回した。68分にナサニエル・ブラウンと交代した。

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FW

マイケル・オリーセ（8点）： 右サイドでアレハンドロ・グリマルドを絶えず苦しめた。自身のクロスが先制点につながる攻撃の起点となり、キミッヒ、ライマー、ケインにもチャンスをつくった。ただし、ケインのシュートに至った攻撃はオフサイドだった。

アルフォンソ・デイヴィス（7点）： 前線の3人の左に入り、ジュリアーノ・シメオネに倒されてペナルティーエリア際でFKを獲得した。明確な決定機はつくれなかったが、活発に動いた。79分にキム・ミンジェと交代した。

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ハリー・ケイン（7点）： ゴール前ではもどかしい一夜だった。ボレーは枠外に飛び、シュートをハンツコにブロックされ、別のシュートはニアポストの外へ。終盤の一撃も枠を越えた。それでもライマーの得点をアシストし、ジュリアーノ・シメオネの警告も誘った。

途中出場・監督

ナサニエル・ブラウン（7点）： 68分にカールと交代。キム・ミンジェが右サイドを駆け上がった後、低いシュートで3点目を狙ったが、オブラクに阻まれた。

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キム・ミンジェ（6点）： 79分にデイヴィスに代わって出場。右サイドを駆け上がり、終盤にブラウンの好機を演出した。

サシャ・ボエ（採点なし）： 89分にライマーと交代した。

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レネ・マリッチ（8点）： チームは開始の笛から優勢に立ち、後半には試合を掌握。バイエルンの無敗記録を20試合に伸ばした。終盤の交代も、余裕を持って試合を終える助けとなった。