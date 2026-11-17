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バイエルン・ミュンヘンにミカエル・オリーズ流出の可能性を警告する声が上がっている。別の選手が重傷を負い、ルイス・ディアスの復帰もさらに遅れる見通しだ。また、若手有望株にはイングランドの3クラブが関心を寄せているという。バイエルンの最新情報と噂をお届けする。

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バイエルン、噂：若手有望株を巡りイングランド3クラブが争奪戦か

ヨナス・ウルビヒが夏にマヌエル・ノイアーの後継者となり、スヴェン・ウルライヒも現役を引退するとみられる中 、バイエルン・ミュンヘンのGK陣から選手が去る可能性が浮上している。数週間前から伝えられていたように、 レオナード・プレスコットが退団に近づいているようだ。

17歳のプレスコットは非常に高い才能を持つと評価されているものの、将来に向けて十分に有望な道筋は見えていない。 バイエルンは新たな控えGKの獲得を計画しているとされ 、今季終了までとなっているプレスコットとの契約延長は難航しているという。

一方で、プレスコットには強い関心が寄せられているようだ。Skyによれば、ドイツU-17代表GKは特にプレミアリーグのクラブから注目されている。名前が挙がっているのはアーセナル、ブライトン＆ホーヴ・アルビオン、チェルシーだ。チェルシーに移籍した場合は、その後に提携クラブのラシン・ストラスブールへ期限付き移籍し、リーグ・アンでプレーする可能性がある。

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ニューヨーク生まれで、ドイツ人の母とアメリカ人の父を持つプレスコットは、2023年にバイエルンへ加入した。6月から半月板の負傷で離脱しており、復帰時期はまだ決まっていない。

Getty Images

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バイエルン最新情報：ミカエル・オリーズを巡りクラブに警告

元プロ選手のモルガン・シュネデルランは、レアル・マドリーがミカエル・オリーズの獲得に本格的に動くなら、バイエルン・ミュンヘンは警戒すべきだと考えている。

「バイエルンは世界最高のクラブの一つだ。そこにいれば、毎年タイトルを獲得できることはほぼ保証されている。だが、ある段階でレアル・マドリーのようなクラブや欧州のほかのビッグクラブから声がかかれば、どの選手も自分の将来について考え始める」と、オリーズと同じフランス出身のシュネデルランはcomeon.comに語った。

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一方、シュネデルランは、2029年まで契約を残すオリーズを引き抜くには、レアル・マドリーが相当な努力を要するとも明言した。「バイエルンはもちろん彼を引き留めたいだろうし、私なら36歳になるまでクラブにとどめておく！ でも残念ながら、サッカーはいつもそううまくはいかない」と述べ、さらに「彼をバイエルンから引き抜くために必要な移籍金は、どんな額であれ天文学的なものになる」と強調した。

夏のワールドカップ期間中にも、レアル・マドリーが獲得に動く可能性を巡って根強い噂が流れた が、結局実現しなかった。スポーツ担当役員のマックス・エーベル、会長のヘルベルト・ハイナー、さらに影響力の強い監査役会メンバーのウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲらバイエルン幹部は、オリーズは売却対象ではないと明言した。 2億ユーロを超えるオファーでも 、その方針は変わらないという。

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ただ、新シーズンに向けて再び大きな話題になる可能性はある。バイエルン幹部が構想するオリーズとの契約延長にまだ進展が見られない一方、L'Equipeによれば、フランス代表のチームメイトであるキリアン・エンバペとイブラヒマ・コナテは、スペインの首都への移籍をオリーズに納得させようと、 盛んに「働きかけている」 という。エンバペとオリーズは親しい友人で、ワールドカップの時点ですでに、エンバペはレアル・マドリーを強く売り込んでいたと、 当時のSport Bildが報じていた 。

シュネデルランはオリーズについて「現在のサッカー界で最も安定した活躍を見せる選手の一人だ。本当に信じられないほど素晴らしい選手だ。今後数年でバロンドールの候補になることに疑いはない」と称賛。そのため、マドリーでのプレーも可能だとみており、「彼には間違いなくレアルでプレーするだけの資質がある」と語った。

Getty Images

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バイエルン、噂：ジャマル・ムシアラが復帰間近、ルイス・ディアスはケルン戦欠場か

9月にアムステルダムで行われたオランダ代表とのドイツ代表戦に向けたウォームアップ中、9月に筋線維断裂を負ったジャマル・ムシアラが、バイエルン・ミュンヘンの試合登録メンバーに復帰する見通しだ。Sport1が報じている。

報道によれば、ムシアラは金曜日の1.FCケルン戦で待望の復帰を果たす可能性がある。選手のやりくりが厳しいバイエルンにとって、その復帰はまさに必要なものだ。 セルジュ・ニャブリ（筋肉の負傷）とイスマエル・サイバリ（右足首の脛腓靱帯結合断裂）の復帰は新年に入ってからとなる 一方、Skyの情報では、筋束断裂を負ったルイス・ディアスが起用可能になるのはケルン戦後だという。

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さらに、アルフォンソ・デイヴィスも最近、筋線維断裂を負い、ドイツ最多優勝クラブの戦列を「当面離れる」ことになった 。直近では左ウイングでディアスに代わってプレーしていたカナダ人選手は、数日前に代表チームで負傷した。

Getty Images

バイエルン最新情報：若手選手が重傷

アルフォンソ・デイヴィスに加え、FCミュンヘンのリザーブチームからも負傷者が出た。月曜日に明らかになったところによると、ルイス・リヒターが膝に重傷を負った。

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20歳のMFは先週、手術まで受けなければならなかったという。リヒターは膝の負傷に苦しんでいたため、つい最近になって練習場に戻ったばかりだった。

クラブは離脱期間について具体的な見通しを示していない。ただ、手術を受けたことから、再び長期離脱を余儀なくされる可能性がある。

IMAGO

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バイエルン・ミュンヘン日程：今後の試合