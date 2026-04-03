スペイン紙「マルカ」によると、モロッコ代表のイブラヒム・ディアスは、明日土曜日に行われるラ・リーガ第30節、アウェイでのマヨルカ戦でレアル・マドリードの先発メンバーに名を連ねる見込みだ。

一方、ブラジル代表のヴィニシウス・ジュニオールは疲労のため、この試合を欠場する見込みだ。

クラブから1日の休養を提案されたにもかかわらず、フィネシウスはバルデピパスに戻ったが、特定の計画に従っている。それは、トレーニングへの参加は一切行わず、理学療法とリハビリテーションを行うというものだ。

報道によると、怪我はないものの、フィネシウスは極度の疲労に悩まされている。昨夏のクラブワールドカップ以降、57試合中55試合に出場しており、レアル・マドリードの関係者全員が、これが最善の措置であると考えている。

こちらもご覧ください

最終判決…ドイツ司法、ガザに関するアル＝ガジの投稿をめぐる訴訟に決着

ボスニアでの惨事にもかかわらず…バルセロナは決意を固め、バストーニが回答

ヨーロッパと人種差別：イングランドは対応で優位…ヤマルはフェニシウスの不在に苦しむ

また『マルカ』紙は、レアル・マドリードが以下の布陣で試合に臨むと報じている：

GK：ルネン。

ディフェンス：アーノルド、ルディガー、ホイセン、カレラス。

中盤：アルダ・ギュル、チュアミニ、カマヴィンガ、ベリンガム。

攻撃陣：イブラヒム・ディアス、キリアン・エムバペ。

マヨルカ戦は、極めて重要な一戦の前に行われる。レアル・マドリードは来週火曜日、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦として、サンティアゴ・ベルナベウでライバルのバイエルン・ミュンヘンを迎え、ヨーロッパのクラシコを戦う。