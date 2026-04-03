スペインの報道によると、レアル・マドリードのアルヴァロ・アルビラ監督は、左サイドバックの先発選手を決めるという難しい選択に直面している。

スペイン紙「マルカ」は金曜日、バイエルン・ミュンヘンとの注目の対戦やリーガ・エスパニョーラの終盤戦を控え、フェラン・ガルシア、アルバロ・カレラス、フェルランド・メンディの3選手が先発の座を争っていると報じた。

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マドリードの同紙は、カレラスが今シーズンを通じて大きな信頼を得ていた一方で、フェラン・メンディはコンディションが許す限り常に期待を集めていると報じた。

一方、フェラン・ガルシアはここ数週間、継続して出場機会を得れば力強いパフォーマンスを見せていることを証明しており、これがアルビロアにとってこのポジションの最適な選択肢選びを悩ませている。

レアル・マドリードは現在、明日土曜日のリーガ・エスパニョーラでホームのマヨルカとの一戦に備えている。その直後、来週火曜日にはサンティアゴ・ベルナベウで、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦としてライバルのバイエルン・ミュンヘンを迎え、欧州のクラシコとなる極めて重要な一戦が控えている。