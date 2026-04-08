バイエルン・ミュンヘン戦でのレアル・マドリードの衝撃的な統計

レアル・マドリードは火曜日、ホームのサンティアゴ・ベルナベウで行われたUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でバイエルン・ミュンヘンに2-1で敗れ、無力さを露呈した。

バイエルンはさらに得点を重ねるチャンスがあったが、終盤に決定機を逃した。

第2戦は来週水曜日、アリアンツ・アレーナで行われ、勝ち進んだチームはリヴァプール対パリ・サンジェルマンの勝者と準決勝で対戦する。

一方、カタルーニャのスポーツ紙『ムンド・デポルティーボ』は、この試合で露呈したレアルの弱さを示すデータを報じた。

同紙によると、レアル・マドリードの走行距離は101.9kmだったのに対し、バイエルンは110.9kmと9km上回った。 この9kmの差は、 Real Madrid の低調なパフォーマンスを示す。同チームはマンチェスター・シティ戦（準々決勝）では第1戦113.7km、第2戦114.5kmと、はるかに多く走っていた。

個人ではフェデ・バルベルデがチーム最長10.05kmを走ったが、バイエルンでは5選手がこれを上回った。 キミッヒ（11.76）、ウリス（10.66）、ルイス・ディアス（10.39）、スタニシッチ（10.09）の4人が上回った。

そして「この差はスコアだけでなく、フィジカルでもバイエルンに敗れたことを示している」と結んだ。