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ボルシア・ドルトムントがバイエルン・ミュンヘンを圧倒し、クラブ史上初の国内2冠を達成した2012年のDFBポカール決勝を振り返ろう。決定機を確実に仕留める力と、ドイツサッカー界における新勢力の台頭が印象に残る夜だった。

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2012年5月12日、ベルリンのオリンピアシュタディオンは、ドイツサッカーの勢力図が塗り替わる舞台となった。すでにブンデスリーガ優勝を決めていたドルトムントは、歴史的な国内2冠を目指して首都に乗り込んだ。一方、ドルトムントの勢いを止められずにいたバイエルンは、DFBポカール決勝を本来の立場を取り戻すための一戦と捉えていた。しかし、繰り広げられたのは互角の戦いではない。ドルトムントが5-2でバイエルンを圧倒し、ユルゲン・クロップ時代の頂点として語り継がれる試合となった。

香川が先制、両チームがPKで得点

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クロップ率いるドルトムントは開始の笛から激しく仕掛け、素早い攻守の切り替えでバイエルンを圧倒した。先制までわずか3分。バイエルンの守備陣による大きなミスを突いたヤクブ・ブワシュチコフスキが、狙いを定めて横へパスを送る。香川真司が滑り込みながら正確に決め、GKマヌエル・ノイアーはなすすべがなかった。スタジアムは熱狂に包まれ、黒と黄色に染まったドルトムントのサポーターの声が響き渡る。試合に入り込む間もなく、バイエルンは大きく揺さぶられた。

それでもバイエルンは踏みとどまった。25分、アリエン・ロッベンが約11メートルの距離から落ち着いてPKを決め、沸き立つドルトムントのサポーターを黙らせた。だが、バイエルンの反撃への期待は長く続かず、流れは再びドルトムントへ傾く。バイエルンの下部組織出身で、ドルトムントの中心選手となっていたマッツ・フンメルスが41分にPKを冷静に決めた。前半終了間際の勝ち越し点は、古巣に心理的にも大きな打撃を与えた。

ポーランド人ストライカーが得点を重ねる

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前半が終わりに近づくと、後にバイエルンのレジェンドとなるロベルト・レヴァンドフスキが得点を重ね始める。前半アディショナルタイム、パスを受けると巧みにノイアーの股を抜き、3-1とした。冷静かつ正確な一撃に、ユップ・ハインケス率いるバイエルンは動揺を隠せない。ハーフタイムを挟んでも状況は変わらず、ドルトムントは今季の持ち味だった絶え間ないプレスを続けた。

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58分にはレヴァンドフスキが再び得点。ペナルティーエリア内での素早い連係から決め、リードを4-1に広げた。75分にフランク・リベリーが個人技で1点を返したものの、この夜の主役はドルトムントだった。最後はノイアーの珍しいミスをウカシュ・ピシュチェクが突き、クロスを供給。レヴァンドフスキが頭で決め、ハットトリックを完成させた。5-2というスコアは偶然ではない。バイエルンを限界まで追い込んだドルトムントの力を示す結果だった。

次の試合 FCB ブンデスリーガ 13:30 BVB 視聴する

ブンデスリーガの勢力図を変えた一戦

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これは単なるカップ戦の決勝でも、穏やかなタイトルの受け渡しでもなかった。デア・クラシカーを、それまでとは異なる次元へ押し上げた一戦だった。ベルリンのオリンピアシュタディオンの照明の下、ドルトムントはクロップの「ヘヴィメタル・フットボール」を最高潮の形で披露。最大のライバルを圧倒し、クラブ史上初にして、今なお唯一の国内2冠を達成した。黒と黄色に染まった首都の主役は、大胆な戦術と貪欲さによって、世界屈指の強豪でさえ打ち負かせると証明したドルトムントの選手たちだった。

だが、あの夜が残したものはドルトムントの勝利だけにとどまらない。バイエルンにも奮起を促し、欧州サッカーの勢力図を変えることになった。全国中継の舞台で完膚なきまでに敗れた屈辱は、衝撃を受けたバイエルンにとって最大の警鐘となり、わずか12カ月後に成し遂げる歴史的な3冠への雪辱心を駆り立てる主な原動力となった。ベルリンで「イエローウォール」が最も大きな存在感を示した、象徴的な夜。ドルトムントの圧倒的な戦いは語り継がれ、もともと激しい国内のライバル対決を、見逃せない大一番へと変えた。