クヴィチャ・クヴァラツヘリアは水曜日のチャンピオンズリーグで歴史に名を刻んだ。パリ・サンジェルマンのFWはバイエルン・ミュンヘン戦開始3分、アシストを記録し前人未到の偉業を達成した。

左サイドを突破し、開始3分でウスマン・デンベレへ完璧なパスを送り、デンベレが0-1の先制点を挙げた。このプレーは、ジョージア人選手としての個人技としても際立った。

チャンピオンズリーグ1シーズンでノックアウトステージ7試合連続ゴールまたはアシストを達成した選手は、この日までいなかった。

「クヴァラドナ」はこの記録を、ASモナコとのプレーオフ第2戦でゴールを決めてスタートさせた。続くチェルシー戦では2ゴールを挙げ、1アシストを記録した。

スタンフォード・ブリッジでの第2戦ではパリの組織力にチェルシーは沈黙したが、クヴァラツヘリアは再びアシストを記録した。

準々決勝リヴァプール戦で得点し、第2戦でもアシスト。

準決勝第1戦バイエルン戦（5-4）では2得点を記録。第2戦でもデンベレへのアシストでゴールを演出した。

この活躍でクヴァラツヘリアは、デンベレやキリアン・エムバペらと並んでPSG史上初めて1シーズンCLで15ゴール以上に関与した選手となった。