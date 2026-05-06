クヴィチャ・クヴァラツヘリアは水曜日のチャンピオンズリーグで歴史に名を刻んだ。パリ・サンジェルマンのFWはバイエルン・ミュンヘン戦開始3分、アシストを記録し前人未到の偉業を達成した。
左サイドを突破し、開始3分でウスマン・デンベレへ完璧なパスを送り、デンベレが0-1の先制点を挙げた。このプレーは、ジョージア人選手としての個人技としても際立った。
チャンピオンズリーグ1シーズンでノックアウトステージ7試合連続ゴールまたはアシストを達成した選手は、この日までいなかった。
「クヴァラドナ」はこの記録を、ASモナコとのプレーオフ第2戦でゴールを決めてスタートさせた。続くチェルシー戦では2ゴールを挙げ、1アシストを記録した。
スタンフォード・ブリッジでの第2戦ではパリの組織力にチェルシーは沈黙したが、クヴァラツヘリアは再びアシストを記録した。
準々決勝リヴァプール戦で得点し、第2戦でもアシスト。
準決勝第1戦バイエルン戦（5-4）では2得点を記録。第2戦でもデンベレへのアシストでゴールを演出した。
この活躍でクヴァラツヘリアは、デンベレやキリアン・エムバペらと並んでPSG史上初めて1シーズンCLで15ゴール以上に関与した選手となった。