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新たな報道によると、バイエルン・ミュンヘンの幹部らは、ヴァンサン・コンパニが先ごろ倒れる数週間前から、その健康状態とワークライフバランスの欠如をますます懸念していたという。元マンチェスター・シティ主将のコンパニは、リザーブチームの練習を視察中に体調を崩して病院に緊急搬送され、ゼーベナー・シュトラーセの施設にいた人々は大きな衝撃を受けた。

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練習中の体調急変でセッション中止

40歳のコンパニは金曜日、新たに就任したダンテ監督が指揮するリザーブチームの練習開始から約20分後に体調を崩した。医療スタッフが直ちに対応し、ベルギー人指揮官は病院に搬送された。現在、容体は安定している。コンパニが日曜日のブンデスリーガの試合に向けたトップチームの準備を指揮した直後の出来事だった。

報道によると、バイエルンの指揮官は重いウイルス感染症と闘っていたという。この病気によって臀部の古い瘢痕組織に炎症が生じたとされ、強い痛みのため、長時間立ったり階段を上ったりすることが困難になっていた。クラブの医師は経過を注意深く見守っており、水曜日のチャンピオンズリーグの試合序盤にも薬を投与していた。

倒れたことを受け、リザーブチームの練習は速やかに中止された。大半の選手はすでに更衣室に戻っていたが、現場に居合わせた人々は目に見えて動揺しており、リザーブチームが土曜日に予定していたDJKフィルツィング戦も直ちに中止された。

コンパニとクラブ幹部が体調急変について語る

Getty Images

週半ばに行われたアーセナルとのチャンピオンズリーグの試合が2-2の引き分けに終わった後、コンパニは自身の体調不良を率直に認めていた。「監督として、常にすべてをやりたいと思うものだ」と語り、「先週、かなり厄介なウイルスに感染した。もちろん、体の声に耳を傾けなかった。そして、ある時点で体が『もう限界だ！』と言ったんだ」と明かした。

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暫定的に指揮を執るアシスタントコーチのアーロン・ダンクスは、監督の休みなく働く姿勢に言及した。「ヴァンサンを休ませるのは本当に簡単ではない」とダンクスは話した。「難しいことだ。彼がどんな人か、皆さんも知っているだろう！ 彼は真のリーダーで、懸命に働く。ただ、ウイルスに感染しているので、休むことが重要だ」

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バイエルン・ミュンヘンは速やかに声明を発表し、緊急の医療処置が必要になったことを認めた。「ヴァンサン・コンパニは金曜日、FCバイエルンのアマチュアチームの練習中に倒れ、治療を受ける必要が生じました。トップチームの監督はセカンドチームの練習を見ていました。コンパニは病院で詳しい検査を受け、引き続き医療スタッフのケアを受けます。当面はコーチングスタッフが練習と試合を担当します」

スポーツディレクターのマックス・エーベルは、クラブが全面的に支える姿勢を強調した。「ヴァンサン・コンパニの健康が、我々にとって最優先です」とエーベルは述べた。「FCバイエルンは、彼が早く回復できるよう、あらゆることをします。ヴィニーは必要な医療とサポートをすべて受けており、必要な時間も十分に与えられます。我々が全幅の信頼を寄せるコーチングチームが、彼の職務を引き継ぎます。FCバイエルンの全員が、ヴィニーの一日も早い回復を願っています」

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周囲が懸念していた兆候

今回倒れるまでの数週間、バイエルンのスタッフの間では、コンパニの過密な生活をめぐる不安が高まっていた。『ビルト』によると、内部関係者は仕事と私生活のバランスが著しく欠けていることに気づき、監督を「仕事中毒」と表現していた。同僚らは、睡眠時間が極端に短く、食事は不規則で、運動を避け、コーヒーを過剰に飲み、持続不可能なほどの仕事量を抱えていることに気づいていたと報じられている。

クラブの業務への関与は、監督の通常の職務をはるかに超えていた。コンパニはバイエルンの日々の運営のあらゆる面に深く関わり、最近では戦術の偵察を防ぐため、練習ピッチの周囲に巨大な目隠しを設置する計画を主導していた。

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ダンクスが代役に、バイエルンは戦いを続ける

Getty Images

ダンクスは、監督不在で日曜日のフライブルクとのブンデスリーガの試合に臨むという当面の課題に直面する。バイエルンは現在、4勝2分けでドイツ1部リーグの首位に立っている。2024年にベルギー人指揮官がミュンヘンに就任して以来、コンパニがリーグ優勝を2度果たすうえで重要な役割を担ってきたスターアタッカー、ハリー・ケインを、バイエルンは引き続き頼りにすることになる。

国内での好調を維持する一方、欧州の大会ではより難しい戦いが待つ。バイエルンはチャンピオンズリーグのリーグフェーズで1勝2分けを記録し、現在14位につけている。コーチングスタッフは今後、すべての大会で勢いを維持すると同時に、監督が完全に回復するために必要な長期休養を取れるようにしなければならない。