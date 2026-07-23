このオファーを拒否したことに驚きの声も上がっている。ポルトガルのスポーツ紙『A Bola』は水曜日、スポルティングが移籍金1500万ユーロと5年契約を提示したと報じていた。

それでもワトフォードが当面、数千万ユーロ規模のオファーを拒否していることは、クラブ経営陣の強硬な姿勢を示している。イランクンダは2030年まで「ホーネッツ」に所属しているが、今夏の移籍を明確に目指している。

この動きはFCバイエルン・ミュンヘンも注視している。同クラブは再売却利益分配条項により、将来的な移籍金の一部を受け取る権利を持つ。

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バイエルンはイランクンダについてどのような条項を持つのか？

スカイ・スポーツによると、バイエルンは1年余り前の売却時に移籍利益の50％を確保。今回の交渉でワトフォードは権利の10％を買い取り、バイエルンの買い戻し条項はすでに失効している。

金銭面では、移籍が成立すればワトフォードは1年前にバイエルンから300万ユーロで獲得したイランクンダを1500万ユーロで売却し、投資を5倍以上回収できる。バイエルンも残る40％の分配金として数百万ユーロを受け取る見込みだ。

スポーツ面では、オーストラリア人FWはイングランド1年目を波乱万丈と振り返る。公式戦42試合で4ゴール5アシストを記録したが、チャンピオンシップ16位に終わりプレミア昇格は逃した。

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イランクンダは以前、FCバイエルンの育成環境を批判した。

一方、米国・カナダ・メキシコで開催されたW杯ではオーストラリア代表に選ばれ、16強敗退まで4試合に出場し1得点を挙げた。

ミュンヘンではトップチームでの出場はなく、セカンドチームやU-19で経験を積んだ。退団時にはクラブ側のコミュニケーション不足を批判していた。