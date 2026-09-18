元トッテナム・ホットスパーの元プロ選手は、かつてイングランド1部で93試合に出場した。スパーズが悲惨なシーズン序盤を経て現在17位に沈んでいることについて、彼はプレミアリーグの例外的な競争環境に原因があると見ている。

彼はtalkSPORTで次のように語った。「プレミアリーグはスーパーリーグのようなものだ。太刀打ちできる者はいない」 さらに、同じく元イングランドU-21代表のジェイソン・カンディから、トッテナムがブンデスリーガならどの順位に入るかと問われると、オハラは「2位だと思うが、バイエルン・ミュンヘンとの優勝争いになるだろう」と答えた。

39歳の同氏はこう続けた。「リーグ・アンならPSGとトッテナムの争いになり、ラ・リーガなら三つ巴になるだろう（FCバルセロナとレアル・マドリーを含めて。編集部注）。私はトッテナムのファンかもしれないが、ボーンマスについても同じことを思っている。スパーズは100パーセント、ブンデスリーガで優勝できる。必要なのはバイエルン・ミュンヘンを倒すことだけで、それで十分だ。ラ・リーガには強いチームが3つあるだけだ。そこにプレミアリーグの強さが表れている」

疑いを隠さないカンディはここで口を挟み、アトレティコ・マドリーはどうなのかと問い返した。というのも、ロヒブランコスは昨季、トッテナムをチャンピオンズリーグから敗退させていたからだ。「彼らは弱い」と、オハラはディエゴ・シメオネ率いるCL準決勝進出チームを評した。「弱いリーグでプレーしているから良く見えるだけだ。あそこでなら、うちは3位になるだろう。自分が話していることをナンセンスだとは思わない」

セリエAについての評価もかなり低い。「プレミアリーグは他のすべてのリーグに対して強すぎる。昨夜はミランを見たが（ヨーロッパリーグでベンフィカに0-2で敗れた試合。編集部注）、完全にひどかった」 だからこそヨーロッパリーグは退屈なのだという。「どうせイングランドのチームが決勝に行くからね」

実際、前季はアストン・ビラというプレミアリーグ勢が欧州で2番目に重要な大会を制した。バーミンガムのクラブは決勝でフライブルクを下し、その前にはノッティンガム・フォレストも準決勝に進出していた。

一方、2025-26シーズンのチャンピオンズリーグは様相が異なっていた。ブダペストで行われた決勝では、PSGがイングランド王者アーセナルを下した。もっとも、プレミアリーグ勢でベスト8に進んだのは、リバプールを除けば他に1チームしかなかった。

トッテナムのプレミアリーグ開幕はどうだったのか？

それでも、イングランドのリーグは欧州最強のリーグとして広く見なされている。その背景には、各クラブの莫大な資金力もある。直近の移籍期間では、20クラブがまさに“爆買い”とも言える勢いで新戦力に37億7000万ユーロを投じた。これはブンデスリーガのクラブ全体の約5倍に当たる。

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オハラの愛するクラブ、トッテナムも大きく投資し、総額2億200万ユーロを費やして、MFサンドロ・トナーリ（26、ニューカッスル・ユナイテッドから加入）、MFマテウス・フェルナンデス（21、ウェストハム・ユナイテッドから加入）、そしてウインガーのサヴィーニョ（22、マンチェスター・シティから加入）らを獲得した。しかし、その成果はまだ結果に表れていない。ロベルト・デ・ゼルビ監督のチームは開幕4試合で未勝利。無得点のまま勝ち点2にとどまり、降格圏のすぐ上に位置している。