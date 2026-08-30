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ライブ
SOCCER JPL D4 GENK VS BEVERENAFP
Falko Blöding

翻訳者：

バイエルン・ミュンヘンも「関心を寄せている」とされる中、リヴァプールFCは新たなGKの獲得を望んでいるようだ

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ルッカ・ブルフマンス

リヴァプールFCが、KRCヘンクに所属するベルギーU-19代表GKルッカ・ブルフマンスの獲得に具体的な関心を示しているとされている。

ベルギーの移籍専門家サシャ・タヴォリエリがそう報じている。報道によれば、現在は移籍に向けた交渉が進められているという。さらに、リバプールは18歳GKのポテンシャルを高く評価しており、現在の第2GKジョルジ・ママルダシュビリの後継としてアンフィールドに迎え入れたい考えだとされている。

ただ、タヴォリエリによれば、ブルフマンスに目をつけているのはレッズだけではない。ドイツのレコードマイスター、バイエルンもこのティーンエイジャーを「レーダーに捉えている」と記している。バイエルンの指揮官バンサン・コンパニ（40）と同じベルギー出身選手への関心がどれほど具体的なものかについては、それ以上の説明はない。

ブルフマンスはベルギーでGKとして大きな才能と見なされており、U15以降すべての年代別代表を経験してきた。これまで2試合に出場しているU19では、身長2メートルの守護神がキャプテンマークも巻いている。

ユース時代のブルフマンスは、ロイヤル・アントワープやPSVなどでプレーした。2022年にアイントホーフェンからフリーでヘンクへ移り、昨季はトップチームに昇格して初出場も果たした。現在までにヘンクのトップチームで15試合に出場している。今季はまだ順調とは言えず、リーグ戦4試合でブルフマンスはすでに8失点を喫しており、ヘンクは現在7位につけている。

ブルフマンスは数週間前に契約を前倒しで延長しており、現所属クラブとの契約は2030年まで残っている。

SOCCER JPL D4 GENK VS BEVERENGetty Images

リバプールの現在のGK事情は？

リバプールでは、ママルダシュビリ（25）が2024年にバレンシアから加入し、その後に古巣バレンシアへ1年間のレンタルで戻って以降、守護神アリソン（33）の後継者と見なされている。ジョージア代表GKは2031年まで20度のリーグ王者と契約を結んでいる一方、アリソンの契約は今季終了後に満了する。

バイエルンでも、長年の守護神の契約は来夏で満了する。そのため、マヌエル・ノイアー（40）は赤い悪魔でのラストシーズンを過ごす可能性がある。数週間前にアレクサンダー・ニューベル（29）がベシクタシュへ売却されて以降、ヨナス・ウルビヒ（23）が、ノイアーがいつかミュンヘンを去る際の後継者と見なされている。元ケルン所属GKのゼーベナー・シュトラーセでの契約は2029年までとなっている。

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