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欧州の強豪バイエルン・ミュンヘンからの関心が報じられる中、マルティン・ウーデゴールがアーセナルでの長期的な去就について重要な近況を明かした。ノルウェー代表の司令塔は、アーセナルが最近プレミアリーグ首位に浮上した躍進に大きく貢献しているが、現在の契約状況は引き続き憶測を呼んでいる。

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アーセナル主将が契約の不透明な状況に言及

ウーデゴールは、バイエルンからの関心を巡る憶測が強まる中でも、今後長くエミレーツ・スタジアムにとどまりたいとの意向を示した。バイエルンからの関心については憶測が強まっている。27歳のMFは、北ロンドンのクラブとの契約をあと18カ月残している。アーセナルがチームの中心を担う主将の引き留めを図る中、この状況に欧州の強豪複数クラブが注目している。

アーセナル首脳陣は、来夏に司令塔が契約最終年を迎える事態を避けるため、契約延長を早期にまとめたいと考えていると報じられている。ノルウェー代表での活動中に噂について問われた元レアル・マドリー選手は、クラブへの愛着を認める一方、正式な交渉はまだ始まっていないと明かした。「ここで幸せだし、これからも長くいられたらと思っている。でも、その話はまだ始まっていない」と、『メトロ』がMFの言葉を伝えた。

バイエルン・ミュンヘンが状況を注視

ウーデゴールの契約を巡る不透明な状況に、バイエルンも関心を示していると報じられている。ドイツからの最近の情報によれば、ブンデスリーガ王者は選手の代理人側と継続的に接触している。ノルウェー代表MFは、プレミアリーグでのプレーに終止符を打つことになれば、アリアンツ・アレーナへの移籍を受け入れる意向があるとみられている。

アーセナルは現時点で有利な立場にあるものの、今夏の移籍市場では難しい判断を迫られる。主将の去就を巡る報道によれば、今シーズン終了までに新たな契約で合意できなかった場合、2028年に貴重な戦力をフリーで失うリスクを避けるため、売却を検討せざるを得なくなる可能性がある。

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優勝争いで首位を維持

ウーデゴールのチームにとっての重要性は、11月の代表ウィーク前最後の試合でも改めて示された。ハル・シティとの接戦で決勝点を挙げ、アーセナルを勝利に導いた。この結果、プレミアリーグ首位のアーセナルは2位との差を5ポイントに広げた。勝利は、今季のアーセナルが優勝候補の筆頭であることを印象づけた。

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ロンドンのクラブが好調を維持する一方、最大のライバルであるマンチェスター・シティは、らしくない不振に陥っている。マンチェスター・シティは3連敗を喫し、首位から後退した。この勢いの変化により、長らく遠ざかっているリーグ優勝を目指すミケル・アルテタ監督率いるチームは、大きなリードを得ている。

首位チームの今後の日程

国内リーグの再開が迫る中、アーセナルは勢いを維持し、ブライトンと不振のマンチェスター・シティとの差を保ちたいところだ。クラブから正式な発表があるまで主将の契約を巡る憶測は続くとみられるだけに、冬場を乗り切れるかが重要になる。首位チームは土曜日、ニューカッスル・ユナイテッドと対戦するため、セント・ジェームズ・パークに乗り込む。