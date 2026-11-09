共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

FCバルセロナがバイエルン・ミュンヘンのジョナタン・ターに接触している模様だ。今冬の移籍市場で、このセンターバックを獲得したい考えだという。

Skyによると、バルサはすでに獲得の可能性について問い合わせを行ったという。スポーツディレクターのデコらを擁するバルセロナは現在、クラブ育成出身で19歳のパウ・クバルシと今後センターバックでコンビを組む、経験豊富な選手を探している。

Skyによれば、ターはバルセロナが獲得を本格的に検討している候補の一人だ。現在はジェラール・マルティンがクバルシと並んで守備を担うことが多く、エリック・ガルシアは主に右サイドバックで起用されている。センターバックにはアンドレアス・クリステンセンという選択肢もある。

バルセロナは以前もジョナタン・ターの獲得を望んでいた？

ターは過去数年間も、たびたびバルサの獲得候補に挙がっていた。昨年夏にレヴァークーゼンからバイエルンへ移籍する前には、2025年春の一時期、ドイツ代表DFのバルセロナ移籍が有力視されていた。

広告 広告

では、遅れてターのスペイン王者加入が実現するのだろうか。 Skyによれば、少なくとも1月の移籍はなさそうだ。同報道によると、バイエルンは現在、ミュンヘンでの契約が2029年まで残る30歳の放出をまったく考えていない。

Getty Images

Related Topics

バイエルンはターを将来の戦力として確実に計算に入れており、本人も現時点ではクラブを離れる意向がまったくないという。むしろゼーベナー通りでの生活をとても気に入っており、名門クラブでの1年目に担った重要な役割を、ヴァンサン・コンパニ監督のチームで再び果たすことに全力を注ぎたい考えだ。

ジョナタン・ター、バイエルンで再び重要な役割を担うことを目指す

2025-26シーズンにはダヨ・ウパメカノとともに不動のセンターバックコンビを組んでいたターだが、最近はキム・ミンジェにポジションを脅かされる場面が増えている。例えば、ブンデスリーガのRBライプツィヒ戦（6-1）とボルシア・ドルトムント戦（2-2）ではともに90分間ベンチに座り、チャンピオンズリーグのアーセナル戦（2-2）では後半開始からの出場だった。

広告

それでも、ドイツ代表で53試合に出場しているターは引き続き多くの出場機会を得ており、2026-27シーズンはここまで公式戦13試合に出場している。 現在はドイツ代表に合流しており、金曜日にはネーションズリーグで敵地セルビア戦に臨む。