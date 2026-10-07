「もうバイエルンのユニフォームを着ることは許されない。それには理由がある」と、レルは自身のインスタグラムのプロフィールに投稿した動画に添えて記した。その動画では、この変更について説明している。当初、この元右サイドバックは自身の著書の表紙で、古巣ミュンヘンのクラブのユニフォーム姿だった。しかしその後、FCBからこの画像を表紙から外すよう要請があり、代わって現在は白いTシャツ姿が使われている。

1月にバイエルンのオーバー40チームの一員としてチャリティーの室内トーナメントに出場してから数週間後、FCBの「トップのオフィスから電話」があったと、レルはそのインスタグラム動画で説明した。「私はもうバイエルンのユニフォーム姿では歓迎されていないし、今後はバイエルンのユニフォームを着るのを控えてほしいと言われた」と、かつてバイエルンの下部組織でもプレーし、2003年から2010年まで（2004年から2006年までは1.FCケルンへのレンタル移籍を挟みながら）ミュンヘンのトップチームで通算98試合に出場した42歳は、その電話の内容を明かした。

古巣クラブからのその要請について、レルは当初「とりあえずそのままにしておいた」と語った。だが、そのさらに数週間後、彼の出版社に「FCバイエルンから弁護士名義の書簡が届いた。『表紙からバイエルンのユニフォームを外してほしい』という内容だった」と明かした。「それで、私たちもその通りにした」

クリスティアン・レルがバイエルン首脳陣に皮肉

なぜバイエルンがFCBのユニフォーム姿の表紙を認めなかったのか、レルにとっては不明のままだった。「今あのクラブでうろうろしていて、いつしかクラブに入ってきた連中の誰にも、バイエルン・ミュンヘンが自分の心の中にあり、これからもずっとそうであり続けることを止めることはできない」と、この元ドイツU-21代表はバイエルン首脳部にチクリと言葉を向けた。なお、彼はその際、かつてのクラブ首脳であるウリ・ヘーネスとカールハインツ・ルンメニゲを明確に除外している。レルのプロキャリアは、その後のヘルタ・ベルリン（2010年から2012年）とUDレバンテを経て、2014年に終わった。

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Bildによると、バイエルンがレルに対してFCBのユニフォーム姿の書籍カバーを外すよう求めたのは、単純に彼の出版社が該当する商標権についてゼーベナー・シュトラーセのクラブに確認を取っていなかったためだという。バイエルンはこの種の商標権侵害を一貫して追及している。

一方でレルは「バイエルン・ミュンヘンは私を排除した」と続けた。「それもまったく問題ないし、理解しなければならないことだ。企業や組織、人の中には、自分を排除する者もいるし、自分が最も必要としていた時に寄り添ってくれない者もいる」 それでも、バイエルンの決定については「もちろん受け入れ、了承した。もう公式には二度とバイエルンのユニフォームを着ることを許されなくても、私は何も問題にしていない」と語った。