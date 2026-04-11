バイエルン・ミュンヘンの2選手がレアルに警告：「アリアンツ・アレーナで安穏としている者は誰もいない」

バイエルン・ミュンヘンのジャマル・ムシアラとレオン・ゴレツカは、来週水曜日のUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦で、ホームの利を活かしレアル・マドリードを破り決勝に進めると語った。

バイエルンは先週火曜の第1戦で敵地から2-1の勝利を収めた。

土曜のブンデスリーガでサンクト・パウリに5-0で大勝した後、ムシアラは「我々のマインドセットは常に前向きでなければならない。だから、成し遂げるだろう」と語った。

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一方、ゴリツカはホームのアリアンツ・アレーナについて「ホームでプレーすると大きな安心感がある。相手は同じようには感じないが、それでも厳しい試合になる。第1戦で良いスタートを切ったが、まだやることがある」と語った。

先発を望むか問われると、彼はこう語った。「常に先発したいが、現実も見据える必要がある。パヴロヴィッチは今日は休めたので、今週中に準備できるだろう」。

最後にこう結んだ。「どの選手も、自分の役割を果たすべきだ。30分だろうと延長戦だろうと、その日（レアル・マドリード戦）に全員が準備万端で臨む」