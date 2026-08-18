先週末、ミュンヒナー・メルクールとtzは、ドイツのレコードマイスターがドイツの冷暖房大手フィースマンに保有株式の5％を売却する意向だと報じていた。 その見返りとして、ミュンヘン側には2億5000万ユーロの収入が見込まれている。

現在、登記上のクラブがAGの株式75％を保有しており、残る25％はアディダス、アウディ、アリアンツの3社が均等に（8.33％ずつ）保有している。フィースマンが加われば、最終的にFCBの4人目の株主となるが、70％、したがって議決権の過半数はクラブ、そしてその会員のもとに残ることになる。

いずれにせよ、バイエルンはAG株式の30％を超えて売却することはできず、その場合は事前に自らのサポーターの同意を得なければならない。「我々は30％を超えて売却しないことで合意している。理論上は、会員に尋ねずに5％を売却することは可能だ。より高い比率を売るには3分の2の多数が必要になる。そして、それを得ることは決してないだろう」と、名誉会長のウリ・ヘーネスは2025年11月の時点ですでに説明していた。

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FCバイエルンは数百万ユーロの入金をさらに長く待たなければならないのか？

kickerの新たな報道によると、レコードマイスターとフィースマンの合意は、いずれにしてもまだ少し時間がかかる可能性が高いという。専門誌の情報では、実業家マックス・フィースマンと彼のViessmann Generations Groupに、参入を急ぐ姿勢はない。

FCバイエルンはこの件を「非常に強力に前進させている」とされ、2023年に自らの気候関連企業Viessmann Climate Solutionsを米国企業キャリアに120億ユーロで売却したフィースマンを、ぜひとも株主として迎え入れたい考えだという。それでも、短期的な合意は見えていない。

ミュンヘン側とフィースマンは、公式株主という立場でなくとも、何年にもわたって緊密に協力してきた。マックス・フィースマンは2025年から管理諮問委員会のメンバーを務めている。将来的な参入の可能性は決して排除されておらず、その場合には監査役会のポストも確実とみられる。

このディールの遅れは同時に、バイエルンが期待する資金流入もひとまず実現しないことを意味する。なお、正確な金額について具体的に語られたことは一度もなかったという。