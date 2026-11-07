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バイエルン・ミュンヘンはMEWAアレーナでマインツ05に2-1で堅実に勝利し、ブンデスリーガ首位でのリードを維持した。試合を通じてボールを支配し、相手陣内で優位に立つ中、ヨシュア・キミッヒとレナート・カールの決定力が勝敗を分けた。

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バイエルン・ミュンヘンはマインツ05を2-1で下し、ブンデスリーガ首位をひた走った。アーロン・ダンクス暫定監督の戦術は、多くのパスをつなぎ、敵陣で主導権を握ることに重点を置いた。ボール支配率69％という数字がそれを物語る。開始14分、ハリー・ケインの巧みなプレーからヨシュア・キミッヒが空いたスペースに入り込み、先制点を決めた。バイエルンはボールを奪われても回収して攻撃を続け、マインツを自陣の守備エリアに押し込むことで、試合の大半でホームチームに好機を与えなかった。

後半には若きレナート・カールが投入され、57分に落ち着いて決めてリードを2点に広げ、監督の期待に応えた。この得点も、献身的なケインのアシストから生まれた。バイエルンは順調に勝利へ向かっているように見えたが、後半アディショナルタイムに一瞬の集中力を欠き、フィリップ・ティーツにマインツの1点を返された。それでも、終盤の失点にもかかわらず、各種指標ではアウェーチームが大きく上回った。xG（ゴール期待値）2.67は、最終スコア以上に余裕のある内容だったことを示している。

GK・守備陣

マヌエル・ノイアー：6/10

経験豊富なキャプテンにとって、前半は驚くほど出番が少なかった。バイエルンが高い最終ラインでマインツを寄せ付けなかったためだ。直接的な脅威にほとんどさらされないまま、ハーフタイムにヨナス・ウルビヒと交代した。配球の質は依然として高く、チームが計717本のパスを記録する一助となった。

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ヨシプ・スタニシッチ：7/10

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守備の右サイドに安定感をもたらした。ポジショニングを怠らず、攻守の切り替えでも効果的にプレー。67分に交代するまで、90分を通じてマインツの枠内シュートをわずか1本に抑えた守備陣の一員として役割を果たした。

ヨナタン・ター：7/10

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最終ライン中央でフィジカルの強さを示し、マインツのカウンターにうまく対処した。空中戦での強さと試合を読む力により、ホームチームの計11本のシュートは、その多くが遠距離からの決定機とは言い難いものにとどまった。

ダヨ・ウパメカノ：6/10

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ボールを持った際はおおむね落ち着いていたが、試合終了間際に一瞬集中を切らした守備陣の一員でもあった。マインツが仕掛けた4度のカウンターの場面では戻りの速さが役立ったものの、限界まで試されることはほとんどなかった。

コンラート・ライマー：6/10

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守備的な役割を担い、いつも通りの運動量と粘り強さを見せた。76分には戦術的なファウルでイエローカードを受け、泥臭い仕事もいとわない姿勢を示した。バイエルンがリードを守り切ろうとする中、終盤にサシャ・ブイと交代した。

中盤

ヨシュア・キミッヒ：9/10

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チームのリズムを刻む存在。際立った活躍を見せ、14分に正確なシュートで先制点を挙げた。得点以外でも精密に試合を組み立て、終盤に交代するまで、バイエルンが記録した計717本のパスの大部分に関与した。

ナサニエル・ブラウン：7/10

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若手らしからぬバランスの取れたプレーを披露し、幅を確保しながら戦術的な規律も守った。効率よくボールを保持して攻撃を支え、アウェーチームが計21本のクロスを供給することに貢献した。

アレクサンダル・パブロヴィッチ：7/10

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中盤で年齢以上の成熟ぶりを見せた。キミッヒと連係してマインツの中央からの攻守の切り替えを封じ、バイエルンが試合を通じて敵陣で主導権を握り続けることを支えた。

攻撃陣

マイケル・オリーズ：7/10

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マインツのウイングバックを絶えず苦しめた。ドリブルと内側へ切り込むプレーで何度も突破口を作り、バイエルンの計26本のシュートにつなげた。自身に得点はなかったものの、その存在が繰り返し相手の守備陣形を崩した。

レナート・カール：8/10

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若きFWにとって飛躍を印象づけるパフォーマンスだった。57分にはゴール前で優れた嗅覚を発揮し、バイエルンの2点目を記録。ボールを持たない場面での動きも賢く、67分に交代するまで攻撃に新たな選択肢をもたらした。

ハリー・ケイン：9/10

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センターFWとして、得点以外はほぼ完璧な出来だった。自身はネットを揺らさなかったものの、キミッヒとカールの両得点をアシストし、勝利をお膳立てした。ボールを収めるプレーと広い視野が、粘り強いマインツの守備を崩す決め手となった。

交代選手・監督

ヨナス・ウルビヒ：6/10

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ハーフタイムにノイアーに代わって出場。93分にティーツのシュートで失点するまで、仕事はほとんどなかった。直前の守備陣の集中力の欠如を考えれば、防ぐのは難しいゴールだった。

アルフォンソ・デイヴィス：6/10

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走力とオーバーラップの速さを加えるため、67分に投入された。攻勢の維持に貢献したが、アタッキングサードで大きな影響は与えなかった。

トム・ビショフ：6/10

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67分にレナート・カールと交代。バイエルンがより慎重に試合を進める中、ボール保持時に堅実なプレーを見せた。

伊藤洋輝：採点なし

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守備を固めるため、86分に途中出場した。

サシャ・ブイ：採点なし

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86分にライマーに代わって途中出場した。

アーロン・ダンクス：8/10

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ボールを支配するための布陣を整えた。若きカールを先発起用する決断は2点目によって報われ、チームの組織的な戦いによって、最後の数秒までマインツの好機を最小限に抑えた。