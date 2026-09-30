バイエルン・ミュンヘンからエスパニョールへレンタル移籍中のブライアン・サラゴサが、これまでのキャリアの主な歩みを振り返り、経験してきた不安定な日々やバイエルンでの経験について語るとともに、かつてバルセロナ加入に迫っていたことを初めて明かした。

サラゴサはスペインのラジオ局「カデナ・セール」とのインタビューで、かつてバルサへ移籍する可能性があったかとの質問に対し、こう答えた。「ええ、バルセロナと契約する可能性はありました。接触はありました」

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サラゴサは、グラナダの一員としてブラウグラナと対戦した試合に触れ、それが自身のキャリアの転機となり、幅広いファンの関心を集めるきっかけになったと語った。

「あの試合だけで僕はサッカー選手になったと言う人もいます。僕は誰にも知られていない選手でしたし、バルセロナ相手にあのようなパフォーマンスを見せられる選手はほとんどいません」

サラゴサは、安定を欠いたことで近年が楽なものではなかったと認め、こう説明した。「僕にとって厳しい年月だったと思います。どこにも落ち着けませんでした」

「スペインの方が質が高い」

そして彼は、他のリーグと比較したスペインサッカーのレベルを擁護し、こう語った。「スペインでは、周囲が思っているほどの価値を自分たち自身に認めていないと思います。他のリーグには多くのお金がありますが、スペインには質があふれています」

さらにこう続けた。「世界最高の選手たちはスペイン人です。国外でプレーするのは僕にとって難しいです。彼らはよりフィジカル面を重視しますから。違うんです。スペインにはボールがあり、より質があります」

バイエルン・ミュンヘンでの経験について、サラゴサは同ドイツのクラブへの移籍を後悔していないと強調し、こう語った。「バイエルン・ミュンヘンへ行ったことを後悔していません。重要な一歩でした。テーブルに着いて、まるで（ゲームの）FIFAの中にいるようだと思いました。ノイアーやキミッヒが見えて……僕は地元の路地でプレーしていた身ですから！」

さらに続けた。「本当に難しい一歩でした。当時20歳で、自分のコンフォートゾーンから一度も出たことがなく、言葉も、気候も……そして自分のポジションにムシアラ、コマン、ニャブリを擁するチームに入っていくのは、決して簡単なことではありませんでした」

そして最後に、サッカーにおける自身のお手本を明かして締めくくった。「僕の理想であり最高の選手はメッシです。それにネイマールも大好きでした」



