「エディン・ジェコをミュンヘンに連れて来ようとしたことがある」とシュバインシュタイガーは、月曜夜に行われたDFBポカール1回戦のハレシャーFC対シャルケ戦（延長の末5-2）の後、ARDの解説者として語り、現在S04でプレーするストライカーに対して、VfLヴォルフスブルク時代（2007年から2011年）に接触していたことを明かした。

ちょうどインタビューに来ていたシャルケのミロン・ムスリッチ監督も、面白がるようにこう応じた。「知っていますよ。その話は」 ARDの司会エスター・セドラチェクから、ジェコ本人から聞いたのかと問われると、ムスリッチ監督は「それは今は明かしたくありません」とだけ答えた。

当時バイエルンの選手だったシュバインシュタイガーは、その後こう続けた。「彼を絶対に獲得したかった。でも残念ながら、エディンに来てもらうことはできなかった」 ジェコはヴォルフスブルクで国際的なブレイクを果たし、抜群の相性を誇るストライカーのグラフィッチとともに、2009年にヴォルフスブルクを驚きのドイツ王者へと導いた。そして当然ながら、それはFCBにとっては最悪の空気をもたらした。

FCバイエルンには行かず。エディン・ジェコは代わりにどこへ移籍したのか？

バイエルンではなく、ジェコは2011年初めに最終的に3700万ユーロでマンチェスター・シティへ移籍。その後、ローマ、インテル、フェネルバフチェ、フィオレンティーナといった国際的な名門クラブでもプレーし、今年1月からシャルケに所属している。当初は昨季終了までの契約だったが、ジェコは8月初旬に新たに1年契約を締結。昇格後のブンデスリーガでも、シャルケのために重要なゴールを決めることが期待されている。

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そのボスニア人FWが40歳になってもなお得点力をしっかり維持していることを、月曜日のハレでも改めて証明した。後半15分過ぎに途中出場すると、まず81分にPKを決めて一時2-1と逆転に成功。粘り強く戦ったレギオナルリーガの相手が再び追いつき、試合終了間際に2-2としたため、ブンデスリーガ昇格組は延長戦に突入したが、そこでジェコが決定的な役割を果たした。

バスティアン・シュバインシュタイガー、エディン・ジェコを絶賛「ブンデスリーガにとって最高」

まずは98分、ムサ・シラの3-2となる勝ち越しゴールをアシスト。シュバインシュタイガーは後に「3-2の場面でのあのアシストは……ああいうふうに流し込むプレーができるセンターフォワードはそう多くない」と称賛した。延長前半アディショナルタイムにはユニオール・アダムが4-2とし、さらに117分にはジェコがこの日2点目を決めて5-2。優勝候補が勝利を決定づけた。

「彼は明確に違いを生み出せる選手だ」とシュバインシュタイガーはさらにジェコを称えた。「こういう選手がいるのはぜいたくだ。[...] 彼のプレースタイルは、ブンデスリーガにとって素晴らしいものだ」 ここまでボスニア代表のジェコは、シャルケで公式戦12試合に出場して8ゴール4アシストを記録し、チーム内で非常に高い評価を得ている。ポカールで苦しみながらのスタートとなったS04は、今度はブンデスリーガで最初の重要な勝ち点獲得を目指す。第1節では日曜日にFCアウクスブルクの敵地へ乗り込む。