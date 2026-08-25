「実は以前、エディン・ジェコをミュンヘンに連れて来ようとしたことがあったんです」と、シュバインシュタイガーは月曜夜に行われたDFBポカール1回戦、FCシャルケがハレシャーFCに延長の末5-2で勝利した一戦後、 ARDの解説者として語った。現在はS04でプレーするストライカーがVfLヴォルフスブルクに在籍していた当時（2007年から2011年）に、接触を図っていたことを明かした。

ちょうどインタビューに来ていたシャルケのミロン・ムスリッチ監督も、面白がるようにこう応じた。「知っていますよ。その話は」。ARDの司会エスター・セドラチェクから、ジェコ本人からその話を聞いたのかと問われると、ムスリッチ監督は「それは今は明かしたくありません」とだけ答えた。

当時バイエルンの選手だったシュバインシュタイガーは、その後こう続けた。「彼を獲得したいと思っていたのは間違いありません。ただ残念ながら、エディンが来ることは実現しませんでした」。ジェコはヴォルフスブルクで国際的なブレイクを果たし、息の合ったストライカーの相棒グラフィッチとともに、2009年にヴォルフスブルクを驚きのドイツ王者へと導いた。そして当然ながら、それはFCBにとって不機嫌な空気をもたらした。

FCバイエルンには行かず…エディン・ジェコはその代わりどこへ移籍した？

バイエルンではなく、ジェコは2011年初めに最終的に3700万ユーロでマンチェスター・シティへ移籍した。その後、ローマ、インテル・ミラノ、フェネルバフチェ、フィオレンティーナといった国際的な名門クラブでもプレーし、今年1月からシャルケに所属している。当初は昨季終了までの契約だったが、ジェコは8月初めに新たな1年契約にサイン。昇格を果たした今、1つ上の階級であるブンデスリーガでも、ロイヤルブルーのために重要なゴールを決めることが期待されている。

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このボスニア人が40歳になってもなお得点力を十分に備えていることを、ジェコは月曜のハレでもあらためて証明した。60分過ぎに途中出場すると、まず81分にPKを決めて一時2-1と勝ち越し。しかし、粘り強く戦ったレギオナルリーガのクラブが再び盛り返し、終了間際に2-2へ追いついたため、ブンデスリーガ昇格組は延長戦へ突入。そこでジェコが決定的な役割を果たした。

バスティアン・シュバインシュタイガー、エディン・ジェコを絶賛「ブンデスリーガにとって最高」

まずはムサ・シラの3-2となる勝ち越し弾（98分）をアシスト。シュバインシュタイガーは後に「3-2の場面でのあのアシストは……ああいう形で通すのは、多くのセンターフォワードにはできない」と称賛した。延長前半アディショナルタイムにはユニオル・アダムが4-2とし、117分にはジェコがこの日2点目を決めてダブルを達成。5-2として、優勝候補が最終的に勝負を決めた。

「彼は明確な違いを生み出せる選手だ」と、シュバインシュタイガーはさらにジェコを称えた。「ああいう選手がいるのはぜいたくだよ。［…］彼のフットボールのプレーの仕方は、ブンデスリーガにとって本当に素晴らしい」。ここまでボスニア代表のジェコは、シャルケで公式戦12試合に出場して8ゴール4アシストを記録しており、チーム内で非常に高い評価を受けている。ポカールでの苦しい船出を経て、S04は今度はブンデスリーガで重要な最初の勝ち点獲得を狙う。開幕節では、ジェコらが日曜日にFCアウクスブルクの本拠地に乗り込む。