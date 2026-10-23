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バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督が、クラブの練習場に救急医が呼ばれた後、病院に搬送されたと報じられている。40歳の同監督は、この1週間、重度のウイルス感染症に苦しんでいた。

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バイエルン・ミュンヘンの練習施設に救急隊が出動

『BILD』によると、バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニ監督は金曜日の午後、救急医の付き添いでミュンヘンの病院に搬送された。クラブのゼーベナー通りにある練習施設には、救急医療用のヘリコプターが着陸したと報じられている。

40歳のベルギー人指揮官は、医療スタッフの到着後、救急車で搬送された。

バイエルン・ミュンヘンは、コンパニ監督の容体について、現時点で公式な情報の更新や声明を出していない。

コンパニ監督、重いウイルス感染症の影響を明かす

今回の出来事に先立ち、コンパニ監督は前週にかかった重いウイルス感染症を患い続けていた。水曜日に行われたチャンピオンズリーグのアーセナル戦で2-2と引き分けた後、記者団に対し、体調が悪いにもかかわらず無理をしすぎたと認めた。

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「監督としては、いつもすべてをこなし、すべてに目を配りたいものだ」とコンパニ監督は語った。

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「先週、かなり厄介なウイルスに感染した。それなのに、もちろん自分の体の声を聞かなかった。最終的に体が『もうやめろ！』と言ったんだ」

長引く体調不良、試合の指揮や練習での職務にも影響

コンパニ監督は以前にも体調不良により、RBライプツィヒに6-1で勝利した試合のハーフタイムと試合後に、執務室のソファで横にならざるを得なかった。この感染症は古い傷痕の組織に合併症を引き起こし、階段を上るといった基本的な動作も難しくなったと報じられている。

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週の前半にはトップチームの練習を欠席し、報道対応をアシスタントコーチのアーロン・ダンクスに任せた。

ダンクスは火曜日、「今、私たちが彼に勧めている最も大切なことは、休んで、必要なだけ時間を取ることだ。どれほど時間がかかろうとも」と語った。

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バイエルンが容体の詳細を待つ中、懸念強まる

コンパニ監督は体調不良にもかかわらず、水曜日にアリアンツ・アレーナで行われたアーセナルとの欧州大会の一戦では、ベンチに戻って指揮を執った。

金曜日に救急搬送された正確な理由と、コンパニ監督の現在の容体は確認されていない。

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バイエルン・ミュンヘンが監督の回復を見守る中、今後さらなる情報が明らかになるとみられる。